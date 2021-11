L’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) va advertir ahir que l’alça dels costos energètics s’està deixant notar ja en el preu dels aliments. Segons les dades de l’organització, l’IPC està pujant per sobre de l’esperat a hostaleria (2,5%) i en alimentació (3%), i especialment en productes bàsics que acumulen importants pujades de preus des de principi d’any, com la fruita fresca (13,6%), els ous (4,5%), la carn d’ocell (un 2,9%), la llet (2,8%) i els llegums i hortalisses fresques (2,8%). Algunes d’aquestes pujades tenen escassa justificació, ja que la correlació entre preus energètics i el preu de venda de la fruita no és molt directe, per exemple.

L’OCU ressalta l’increment dels preus d’hotels, cafès i restaurants: de gener a agost el seu IPC s’ha incrementat un 2,5%, i que en el cas dels aliments la pujada ha estat de l’1,3% l’últim mes. L’arribada de Nadal apunta al fet que els increments, estiguin justificats o no, s’aguditzaran en la recta final d’any. Segons destaca l’OCU, tan sols tres productes no han apujat els seus preus a l’octubre: les patates, la carn de porc i els productes lactis.

Les pujades no han afectat per igual en totes les zones d’Espanya. Entre les que més han sofert l’increment de preus destaquen Castella-La Manxa (6,1%), Extremadura (5,9%), Aragó (5,6%) i Castella i Lleó (5,6%). Mentre que s’ha sentit una mica menys a Canàries (4,2%) i Catalunya (4,5%).