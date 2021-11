Els Premis E-TECH 2021 van convertir-se de nou en una festa del sector tecnològic gironí de la mà de l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona (Aenteg) . La jornada, celebrada dilluns, va començar amb una taula rodona amb la presència de guardonats d’edicions anteriors, entre ells l’empresari Dídac Lee, Ramon Brugada, Vicent Partal o Esteve Farrés. Coincidint amb el vintè aniversari de la patronal tecnològica gironina, van analitzar la rapidesa dels canvis i la transformació que a suposat Internet i van plantejar quins seran els reptes i tecnologies protagonistes dels pròxims anys. A continuació, la guardonada amb el Premi Referent E-TECH d’enguany, la directiva olotina Anna Navarro Descals, va oferir una vídeo-entrevista, en la qual va destacar la importància de retenir el talent i treballar els lideratges dins de les organitzacions.

Aquests són tots els guardonats dels Premis E-TECH 2021

Premi Inforolot a l'aplicació de tecnologia a l'empresa

Premi que vol reconèixer a l'empresa que hagi apostat per incorporar la tecnologia en la seva estratègia, i al proveïdor gironí que li ha proporcionat aquesta solució. Patrocinat per Inforolot, empresa olotina amb més de 35 anys d’experiència en el mercat de les solucions informàtiques.

GUANYADOR : Cafès Cornellà i Eurecat , pel desenvolupament d’un model de propensió basat en Machine Learning

, pel desenvolupament d’un model de propensió basat en Machine Learning FINALISTES:

Blue Room Innovation, per RECICLOS, un sistema de punts atorgats pel correcte reciclatge de la brossa

Automoció i Serveis del Nord-Est, per MOUI, un servei de mobilitat compartida

Premi a la millor iniciativa en l'administració local

Premi que vol reconèixer l'administració pública de les comarques gironines que amb actuacions, projectes o iniciatives millor ha aplicat la tecnologia al servei de la ciutadania.

GUANYADOR: N ovostorm, per Garrotxa Approp , una aplicació realitzada conjuntament amb quatre associacions d’Olot, i que permet comprar i obtenir punts i descomptes per fer-ho, tot promocionant el comerç de proximitat.

, una aplicació realitzada conjuntament amb quatre associacions d’Olot, i que permet comprar i obtenir punts i descomptes per fer-ho, tot promocionant el comerç de proximitat. FINALISTES:

En aquesta categoria no s’hi ha presentat cap altra candidatura. El jurat ha sospesat la possibilitat de deixar-la deserta, però ha considerat que la qualitat i les fites aconseguides per Garrotxa Approp, la feien mereixedora del guardó tot i no haver-la pogut mesurar amb competència.

Premi BBVA a la recerca i la innovació tecnològica

Premi que vol reconèixer a l'empresa, entitat o institució gironina que hagi encapçalat un dels principals avenços tecnològics de l'any. Patrocinat per BBVA, entitat financera capdavantera en transformació digital.

GUANYADOR: MJN Neuroserveis, per DREAMER , un dispositiu que facilita la detecció precoç dels símptomes de la malaltia de l’alzheimer

, un dispositiu que facilita la detecció precoç dels símptomes de la malaltia de l’alzheimer FINALISTES:

Synaptiko, que consisteix en una plataforma en línia dedicada a la salut mental i emocional per a joves

Eurecat, per Funplast, un projecte d’impressió 3D de silicones líquides

Premi del públic al millor projecte, producte o servei tecnològic gironí

Premi que vol reconèixer aquell projecte, producte o servei gironí amb base tecnològica que destaqui per al públic en aspectes diversos com el seu impacte al mercat, el seu potencial, o la qualitat de la solució que ofereix als seus usuaris.

GUANYADOR: MJN Neuroserveis, per DREAMER , un dispositiu que facilita la detecció precoç dels símptomes de la malaltia de l’alzheimer

, un dispositiu que facilita la detecció precoç dels símptomes de la malaltia de l’alzheimer FINALISTES:

Vesteix-Tech, una iniciativa que combina el món de la moda amb el de la costura, per tal d’incorporar tecnologia als productes tèxtils

DCU Tecnològic, pels seus auriculars Bluetooth de transmissió òssia i que, per tant, deixen les orelles al descobert

Premi del públic a la millor acció gironina a la xarxa

Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que hagi aprofitat de forma destacada i amb pocs recursos econòmics les possibilitats que ofereix internet com a plataforma pel desenvolupament de tota mena de projectes, així com el potencial sempre creixent de les xarxes socials.

GUANYADOR: Sònia Carmona, per La Food Lovers , un perfil en xarxes socials que promociona la gastronomia gironina i en català

, un perfil en xarxes socials que promociona la gastronomia gironina i en català FINALISTES:

AIMCAT, la iniciativa que va dur a l’AI Song Contest la primera cançó creada a Catalunya (i en català) mitjançant intel·ligència artificial

Ràdio Vilablareix, emissora cultural dels Països Catalans que promou la música i la cultura en la nostra llengua, gràcies a un treballat perfil de Twitter

Premi a la millor gestió en llengua i comunicació en les TIC

Premi que vol reconèixer el projecte més destacat pel que fa a la projecció del català en el sector, a la gestió del multilingüisme, i al tractament de la llengua i la comunicació.

GUANYADOR: Enginy-era , entitat sense ànim de lucre que té com a objectius el foment de les disciplines STEM entre els més joves i, sobretot, les més joves, trencant estereotips de gènere i altres discriminacions

, entitat sense ànim de lucre que té com a objectius el foment de les disciplines STEM entre els més joves i, sobretot, les més joves, trencant estereotips de gènere i altres discriminacions FINALISTES:

Tas Girona, per la seva app de gestió de comunitats de veïns

Ràdio Vilablareix

Premi a la millor iniciativa de màrqueting digital gironina

Premi que vol reconèixer aquella acció de màrqueting digital duta a terme per una organització gironina, valorant-se’n l'ús, a més d'Internet, d'altres canals, mitjans i plataformes de comunicació que aprofitant les seves característiques i possibilitats d'interacció es complementin i aportin millores a la iniciativa utilitzant-se de forma conjunta.

GUANYADOR: ex aequo per a AIMCAT i Ràdio Vilablareix

FINALISTES:

La Food Lovers

Premi a la trajectòria de l'empresa TIC

Premi que vol reconèixer la trajectòria empresarial d'una empresa gironina del sector de les TIC de més de cinc anys de vida, valorant-se aspectes diversos que la mostrin com una empresa consolidada al sector: resultats, facturació, personal contractat, presència als mercats, internacionalització, projecció, etc.

GUANYADOR: Glam Software, companyia productora de programari que disposa d’una solució d’ERP pròpia

Premi Parlem a l'empresa tecnològica emergent

Premi que vol reconèixer la trajectòria empresarial de les empreses tecnològiques gironines de fins a cinc anys de vida, valorant aspectes diversos com els resultats, la facturació, la projecció, la creativitat i innovació d'algun dels seus productes, el personal contractat, la presència als mercats o el seu creixement. Patrocinat per Parlem, l’operadora de telecomunicacions catalana.

GUANYADOR: Synaptiko , plataforma en línia dedicada a la salut mental i emocional per a joves

, plataforma en línia dedicada a la salut mental i emocional per a joves FINALISTES:

Tengui, app per posar en contacte els consumidors amb el comerç local

eBike, servei de rutes en bicicleta

Premi al Referent E-TECH 2020

Premi que vol reconèixer aquella organització o particular que destaqui pel seu impacte en la societat digital.

Concedit a Anna Navarro Descals (Anna N Schlegel), vicepresidenta de producte, mercats internacionals, infraestructura global, i globalització de Procore Technologies entre altres càrrecs, per la seva brillant trajectòria i el seu compromís amb el territori.