La patronal del transport de Girona, Asetrans, va anunciar ahir que la província de Girona tindrà un conveni de transport de mercaderies després de 10 anys. Cal recordar que aquest conveni estava congelat des del 2011 i que des del 2019 hi havien hagut «intenses negociacions», interrompudes per l’estat d’alarma.

Segons assegura l'Associació de Transportistes, el dissabte l'assemblea de delegats de la Unió General de Treballadors (UGT) va ratificar per «àmplia majoria» el preacord signat amb Asetrans el mateix dijous. De totes maneres aquest preacord encara haurà de ser validat. En cas que s'aprovi i se signi definitivament tindria una vigència de 2012 a 2024, amb una pujada global fixa del salari del període del 13,10% sense endarreriments i aplicable a partir de l'1 de gener, segons assegura la patronal en un comunicat emès.

Tanmateix acordaria «donar valor i validesa» a les millores fetes per les empreses a compte d’aquest nou conveni en període de congelació. D’aquesta manera pretenen «actualitzar i posar al dia la normativa», a la vegada que «apropar-se a la realitat del sector del transport per carretera i les seves funcions logístiques». «Sense retallar drets, el conveni intenta incentivar aspectes com el no absentisme injustificat, la seguretat en carretera, la no rotació laboral, i potencia aspectes com la cobertura de previsió», declara Asetrans en el mateix comunicat difòs ahir, afegint que a l’espera del redactat definitiu valoren amb «molta importància» haver desencallat una situació que «s’havia dilatat en excés en el temps» i lamenta no haver trobat el consens de tots dos sindicats.

Un consens que CCOO va rebutjar des del primer moment. Tal com publicava aquest mateix diari el dissabte passat, CCOO rebutja el preacord signat entre UGT i la patronal per la «pèrdua de drets que representa per als treballadors i treballadores del sector».

Amb tot, el sindicat va expressar que això provocava «el trencament d’unitat d’acció dels sindicats», a les portes d’una vaga aprovada per la majoria dels treballadors i amb propostes conjuntes d’UGT-CCOO. «Ens trobem amb una proposta de conveni que no recupera poder adquisitiu i ven els drets ja consolidats, acceptant per part d'UGT, suprimint esglaons a l'antiguitat, diferenciant el plus de nocturnitat depenent de les categories, en definitiva; perdent drets ja aconseguits i augmentant la pèrdua de poder adquisitiu», lamenta CCOO. Josep Expósito, secretari general de CCOO a Transports Municipals del Gironès descrivia aquest conveni com una «bestiesa» i esperava que UGT s’ho «repensés» a l’assemblea amb els delegats.