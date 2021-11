La remuneració dels més alts directius de l’Ibex 35 va caure un 20% l’any passat, i tot i així, cada cop hi ha més distància entre el seu sou i el dels treballadors. Segons dades de la firma KPMG Advocats, els consellers delegats d’aquest conjunt d’empreses van cobrar el 2020 fins a 99,4 vegades més que la seva plantilla. Un any abans, la mateixa comparativa evidenciava una distància considerablement inferior, de 78 vegades.

Aquest agreujament de la diferència entre remuneracions s’atribueix directament als expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que van empènyer a la baixa els salaris dels treballadors. En aquest sentit, les bretxes més significatives es donen al sector de la construcció i les infraestructures, àrees en què els màxims responsables executius van cobrar prop de 180 vegades més que els treballadors rasos i on aquesta bretxa va créixer en més de 90 punts. Per darrere, amb ràtios properes, hi ha el sector de la indústria i el de la tecnologia i les telecomunicacions.

Mónica San Nicolás, una de les responsables de l’informe, explica que aquestes diferències són el resultat de diversos factors. És a dir, que no només repercuteix com hagi pogut impactar la pandèmia en el sector, sinó també la distància que hi hagi entre la qualificació dels llocs de treball o que les grans empreses d’aquesta indústria hagin pagat incentius o ajustat diferents variables.

La pandèmia va retallar la retribució dels consellers delegats. En el cas del mercat continu (empreses a la borsa però que no formen part de l’Ibex 35) la diferència amb el 2019 és del 9%, lluny del 20% que anoten de mitjana els directius de l’Ibex. Aquesta disminució s’atribueix novament a la pandèmia i a la caiguda de la facturació de les companyies on treballen.

Una altra bretxa que també es va ampliar l’any passat va ser la de gènere: als consells d’aquestes companyies, els homes van cobrar un 10,3% més de mitjana que les dones, quan aquesta diferència era del 7,4% un any abans. Els directius treballen de mitjana en companyies una mica més grans del que ho fan elles, cosa que podria explicar aquesta distància.