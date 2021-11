El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme va adjudicar ahir 179 milions d’euros en subvencions relacionades amb el mecanisme de compensació de costos d’emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle de l’any 2020. El termini per al pagament d’aquests ajuts és el mes de desembre. Concretament, s’han aprovat 210 sol·licituds de 170 empreses, algunes d’elles amb diverses instal·lacions, i s’han concedit el 93% de les ajudes demanades. La ministra Reyes Maroto va explicar que la competitivitat de la gran indústria és una de les prioritats de l’agenda del Govern, a més de garantir un preu de l’energia que sigui competitiu. Va afegir que «aquestes ajudes mostren el compromís del Govern amb els sectors industrials i són un instrument eficaç per millorar la seva competitivitat i reforçar les seves capacitats industrials i l’ocupació en un moment on cal augmentar el pes de la indústria.