El Consell de Ministres va aprovar ahir el nou pla estratègic de la Inspecció de Treball per al període 2021-2023. Aquest pla contempla un increment de recursos, tant per a nous inspectors laborals com per reforçar les eines tècniques. Això permetrà, entre altres coses, més freqüència i eficiència en l’ús d’intel·ligència artificial i programes electrònics per imposar sancions de manera automàtica, a través del creuament de dades.

El gener d’aquest any, el Ministeri de Treball va impulsar una reforma que permetia imposar sancions per aquesta via i sense necessitat que un inspector validi l’acta. Una mena d’inspector robotitzat, similar al procés automàtic que regeix per imposar una multa de trànsit. Ara, amb aquest nou pla estratègic, el departament liderat per Yolanda Díaz pretén ampliar recursos i intensificar l’acció inspectora en aquesta línia, amb l’objectiu d’aturar el frau a la temporalitat.

«No n’hi ha prou amb què tinguem bones normes, sinó que les normes s’han de complir», va afirmar la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, després del Consell de Ministres. El nou pla estratègic pretén adaptar les eines de la Inspecció a les noves realitats de la feina, des del treball en remot fins a les plataformes digitals, passant pels contractes per hores.

Creuament de dades

Una d’aquestes eines és l’automatització de processos, és a dir, els programes de la Inspecció creuaran dades i imposaran sancions quan detectin diversos supòsits que encaixin amb tipologies de frau. Un exemple clàssic és l’abús de temporalitat, amb altes i baixes freqüents i localitzades en determinats moments del mes o quan el contracte supera una durada determinada i hauria de passar a indefinit, entre d’altres supòsits.

El Ministeri de Treball ha introduït ja durant aquesta legislatura diverses modificacions en relació amb la inspecció. A aquesta automatització de determinades sancions -no totes, i amb la possibilitat d’interposar-hi recurs contra les mateixes davant els tribunals-, se suma l’augment de l’import de les sancions. Concretament, al maig, el Congrés va donar llum verda a l’increment del 20% en l’import de tots els requeriments de la policia laboral.