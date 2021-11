BBVA seguirà oferint serveis financers a Sant Joan de les Abadesses. Ho farà a través d'un agent col·laborador, que operarà a la mateixa oficina del passeig Comte Guifré, que també mantindrà el caixer automàtic. Els horaris d'atenció al públic es comunicaran properament.

Fa unes setmanes, el banc va anunciar el tancament de l'oficina, fet que va encendre les alarmes de l'ajuntament i de la Unió de Botiguers de la vila, que ho consideraven un greuge pel seu teixit econòmic així com un perjudici pels clients d'edat avançada poc avesats a l'ús de la banca electrònica. Per aquest motiu, van iniciar una recollida de signatures per tal que el banc reconsiderés la seva posició.