Calsina Carré Transports & Logistics és una multinacional familiar creada l’any 1971 a Figueres. Va ser fundada per Cristina Calsina Suñer i Jaume Carré Vicens i seguidament dirigida pels seus fills: Ramon Carré, Maria Cristina Carré i Josep Maria Carré. Actualment es troba en la tercera generació, on l’Alba Carré n’és la Directora General. 50 anys de trajectòria familiar marcada per una forta presència femenina en els càrrecs directius. Un lideratge femení en un món tradicionalment masculí com és el del transport.

La seu central del grup es troba a Pont de Molins, a l’Alt Empordà, i consta d’altres seus repartides en sis països. La companyia opera a Europa i al Nord d’Àfrica i disposa d’una flota integrada per més de 800 vehicles i té magatzems logístics propis. L’últim any va obtenir una facturació de més de 100 milions d’euros.

Calsina Carré està especialitzada a oferir solucions logístiques personalitzades per a cada client i amb dilatada experiència en el sector de l’automoció. La multinacional catalana gestiona i planifica una àmplia oferta de serveis logístics: Magatzems multiclient, magatzems Cross-docking (entrada i sortida de les mercaderies el mateix dia) i projectes logístics Outsourcing. Compta també amb dipòsits duaners tant per a importacions com per a exportacions.

La clara aposta de futur de la companyia és posar la tecnologia i la innovació al servei del medi ambient. L’any passat va renovar la seva flota incorporant nous furgons i pneumàtics ecològics, i des d’aquest any també opera amb intermodalitat oferint un transport ferroviari i marítim. Seguint amb aquesta línia de sostenibilitat abans de l’estiu va presentar el seu primer duo tràiler de baixes emissions.

Calsina Carré és el vostre partner de confiança. 50 anys avalen la seva experiència en el sector dels transports i la logística. Actualment, es troba en ple procés d’expansió al Magreb, amb dues seus i un equip professional local. El Grup se situa entre els tres primers operadors en el rànquing d’empreses de transport d’indústria al Marroc i acumula 15 anys d’experiència al mercat magrebí.