La revolució de la venda en línia ha arribat al referent del comerç a Espanya. El Corte Inglés va presentar ahir la seva estratègia per fer front al gegant del comerç electrònic Amazon amb un ambiciós pla d’aprofitament de la botiga en línia en els grans magatzems de la cadena. Han batejat el sistema com de «catàleg estès», ja que qualsevol client podrà adquirir qualsevol producte en exposició, però també els disponibles en la web, estiguin o no en els magatzems d’El Corte Inglés. La integració de l’estoc revoluciona el concepte comercial del referent dels grans magatzems a Espanya i reforça la seva posició davant el líder en línia Amazon amb l’avantatge competitiu d’una xarxa de distribució completa a Espanya.

El catàleg estès s’implantarà en 45 centres comercials i implica en un inici un total de 25.000 pantalles d’accés a l’estoc telemàtic, 10.000 terminals en mans dels venedors i un equip de 2.500 venedors telemàtics especialitzats que assessoraran els clients. Segons el màxim responsable de l’àrea de comerç electrònic d’El Corte Inglés, Ricardo Goizueta, «la xarxa de grans magatzems és un clar avantatge enfront d’Amazon», amb l’objectiu que els clients ‘monocanal’ passin a ser ‘omnicanals’ i comprar de manera indiferent a la web o als grans magatzems.

La possibilitat de recórrer al consell d’un expert és un element diferencial enfront de la compra tradicional a internet. Segons les dades d’El Corte Inglés, el 74% de les persones que realitzen una consulta a través d’aquest sistema, executen la compra aquest mateix dia. A més, el 54% dels usuaris que utilitza aquest sistema, opta per adquirir la referència objecte de la consulta. El xat és el mitjà més emprat de les tres opcions de consulta, amb una preferència del 74%, seguida de la trucada telefònica en un 24%.

El catàleg estès de productes permetrà als clients accedir a categories o marques que no tenen presència a la seva botiga de referència. Però també li permetrà accedir, per exemple, a tot el catàleg d’una determinada marca amb presència més reduïda a la seva botiga habitual. L’usuari podrà veure models, colors i composicions del producte, fer la reserva i demanar que li ho enviïn a l’adreça triada. El catàleg estès permet que el client pugui aconseguir aquesta talla o color d’un determinat producte que en aquest moment no està en botiga.