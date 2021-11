Deliveroo deixarà d’operar a Espanya el pròxim 29 de novembre després de sis anys. La companyia posa així data al final ja anunciat el passat 30 de juliol, quan va iniciar els tràmits per liquidar la seva plantilla i cessar les seves operacions. 3.800 treballadors han estat acomiadats via ERTO durant el procés i s’emportaran una indemnització de 45 dies per any treballat; segons fonts els representants dels treballadors.