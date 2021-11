La vaga al sector carni del 25 i 26 de novembre i entre el 3 i el 8 de desembre ha quedat desconvocada després que sindicats i patronals assolissin un preacord després d'una reunió de mediació de 13 hores pel nou conveni, que afecta 100.000 treballadors a Catalunya. Els treballadors cobraran un 3% el 2021, un 2,75% el 2022 i un 2,5% el 2023, increments inferiors al 3% que havien demanat inicialment els sindicats. Tanmateix, aquestes dècimes de menys es compensen amb la clàusula de revisió salarial amb l'IPC. En concret, si la inflació puja més del 5,75% d'increment de sou pactat pel 2021 i el 2022, l'excés formaria part de la base de càlcul dels sous de l'any següent.

De la mateixa manera, si l'IPC definitiu del 2023 fos superior a l'augment pactat del 2,5%, es reformularia part del salari a cobrar a partir del 2024. D'altra banda, també s'ha pactat rebaixar la jornada anual 10 hores a partir del 2022 amb una bossa d'hores flexibles que s'incrementa en 25 hores anuals, i la retirada de la proposta de convertir en laborables diumenges i festius. Pel que fa a permisos, el conveni contempla deu hores per acompanyar familiars al metge i dos dies addicionals en els permisos retribuïts per mort o malaltia greu en què calgui viatjar a l'estranger. Així mateix, recull el complement del 100% d'incapacitat temporal per malaltia professional. A més, no cobraran el plus de nocturnitat les feines que siguin nocturnes per la seva pròpia naturalesa, com el personal de vigilància.

Amb relació als convenis formatius, s'incrementen les retribucions dels contractes en pràctiques fins al 80% el primer any i el 90% el segon; i el de formació puja un 70% el primer any, un 80% el segon i un 90% el tercer. D'altra banda, s'ha inclòs l'envasament i el filetejat com a activitats als quals s'aplica el conveni, que entrarà en vigor l'1 de gener del 2022. Els sindicats CCOO i UGT-FICA i les patronals Agemcex, Anafric, Anagrasa, Anice i Feic han tancat l'acord després d'11 mesos de negociacions, i a només un mes que el conveni decaigui. El preacord ara s'haurà de sotmetre a la ratificació de les juntes directives de les organitzacions empresarials així com de les assemblees sindicals.