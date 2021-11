La Fundació Eurofirms, especialitzada en Integració de Persones amb Discapacitat, ha engegat una campanya per promoure la contractació del col·lectiu de dones amb discapacitat. Des de la Fundació apunten que aquest sector de la població és un dels més perjudicats a l’hora de trobar feina. Segons les dades del grup, les dones amb discapacitat tenen un 31% menys de possibilitats de ser contractades. L’ens destaca que a Espanya hi ha un total de 809.000 dones amb discapacitat en edat laboral, de les quals només un 16% té contracte. De fet, el darrer informe de l’Institut Nacional d’Estadística sobre l’ocupació de persones amb discapacitat (2019) ratifica que les dones amb discapacitat tenen menys presència activa en el mercat laboral. L’INE també determina que el percentatge d’atur és més alt entre el col·lectiu de dones amb discapacitat (24,6%) que en el cas dels homes amb discapacitat (23%). A banda d’això, l’informe subratlla que la població més vulnerable en aquest grup de població és aquella que es troba compresa entre els 16 i els 24 anys d’edat.

Repte 8M

Amb això en ment, des de la Fundació expliquen que tenen un objectiu clar: «Sensibilitzar a la ciutadania». Lluny de quedar-se amb les paraules, Eurofirms ha decidit passar a l’acció a través del repte 8M. La Fundació s’ha proposat incorporar 1.000 dones amb discapacitat al mercat laboral. Per fer-ho, l’entitat proposa un model d’atenció integral que consta d’un seguiment de sis mesos. Al llarg d’aquest temps, l’entitat guia les candidates a través d’un procés d’orientació, capacitació i empoderament amb l’objectiu d’incrementar les possibilitats d’ocupació. Per això, Eurofirms ha fet una crida a través del portal fundacioeurofirms.es/reto8m/ per tal que les dones amb discapacitat que cerquin feina es puguin inscriure al repte. En el marc del procés de formació, l’entitat analitza les competències i expectatives de les candidates, els ofereix formacions per potenciar les teves habilitats, incrementar la seva confiança i autoconeixement i també posen en pràctica aquesta formació a través d’entrevistes amb responsables de selecció. Tot plegat amb la finalitat d’accedir a les ofertes laborals que encaixin amb les capacitats de les candidates.

El repte és dinàmic, ja que no només volen aconseguir incorporar més dones amb discapacitat al món laboral, també tenen l’objectiu de sumar-hi empreses. Les companyies poden col·laborar-hi o bé contractant a una dona amb discapacitat o realitzant un mentoratge a través d’una beca per finançar la formació i orientació de les candidates.

Des d’Eurofirms expliquen que el repte 8M també representa una oportunitat de formació per a moltes empreses, perquè a través del repte poden participar en el procés de formació i posar a prova les seves eines per tal de sensibilitzar els seus departaments de recursos humans a l’hora de fer la selecció de personal. L’entitat afegeix que participar en el repte 8M els permetrà veure quins biaixos tenen implícits quan fan entrevistes amb l’objectiu final que entenguin com es pot discriminar de manera passiva sense intenció de fer-ho.

D’altra banda, la Fundació Eurofirms compta amb la medallista paralímpica, Sonia Guirado, com a cara visible del repte. Guirado, que va guanyar diverses medalles als Jocs Paralímpics de Barcelona ‘92, forma part de l’equip d’assessors del grup en aquest projecte.

El procés

Eurofirms apunta que els primers resultats són positius Segons la Fundació, a finals del mes de setembre ja hi havia més de 340 dones amb discapacitat inscrites al repte, totes elles de les províncies de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona i Saragossa. Tot i això, encara els falta camí per aconseguir l’objectiu. Els interessats a participar ho poden fer a través del portal www.fundacioneurofirms.es/reto8m/.