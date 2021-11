D’entre les causes de discriminació, la patida per les dones segurament és la més marcada i persistent en el temps i l’espai. Per intentar corregir aquesta injusta realitat, el legislador ha promulgat lleis i normes per tractar de fer efectiu el principi d’igualtat i no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits de la nostra societat.

Sens dubte, el món laboral és un dels àmbits on més visible és la desigualtat de gènere i on més s’ha de treballar per aconseguir una igualtat real i efectiva que acabi per fi amb els tractes discriminatoris i els sostres de vidre.

Per aconseguir-ho, des de l’any 2007, totes les empreses, amb independència del nombre de treballadors en plantilla, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral. I, amb aquesta finalitat, han d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral entre dones i homes.

Per altra banda, si l’empresa té més de cinquanta treballadors, està obligada a tenir un pla d’igualtat en el qual s’hauran de fixar mesures per tal d’aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes, i amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar les mesures dirigides a evitar qualsevol mena de discriminació laboral.

Si bé existeix una extensa normativa que pretén impedir la discriminació de les dones en el món laboral, es fa necessari que aquesta sigui efectivament aplicada per les empreses i que, en cas d’incompliment per aquestes, les autoritats competents les compel·leixen a complir i imposin les sancions que pertoquin. Només així arribarà el dia en què no serà necessària cap llei per garantir la igualtat entre dones i homes.