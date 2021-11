Isidre Fainé, president de la CECA i de la Fundació La Caixa, ha estat reelegit com a president de l’Institut Mundial de Caixes d’Estalvis i Bancs Minoristes (WSBI), durant la 28a Assemblea que va celebrar-se a París. Els membres de l’assemblea d’aquesta institució, que representa els interessos de 6.500 caixes d’estalvis i bancs minoristes en més de 60 països, van reelegir per unanimitat a Fainé al capdavant de la institució per als pròxims tres anys. L’alemany Peter Simon serà el conseller delegat de l’entitat per aquest període. Entre les línies prioritàries de treball esbossades pel futur es troben la inclusió financera, la promoció de les finances sostenibles, l’intercanvi de millors pràctiques en la implementació del nou marc de solvència Basilea IV, i la innovació.