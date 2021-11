L’Auditori Palau de Congressos de Girona va ser l’altaveu ahir de l’experiència i el testimoni personal de sis dones que exerceixen el lideratge femení a les seves respectives ocupacions laborals en una nova edició de l’eWoman. L’acte va estar organitzat per Diari de Girona i Prensa Ibérica, impulsat per CaixaBank, amb el patrocini de Toni Pons i la col·laboració de Calsina Carré, Prat Sàbat, Cuines Jotri i iGRUP. A més, durant la cerimònia es van lliurar el premi eWoman Girona 2021 a la trajectòria professional by CaixaBank que va recaure en la cuinera Fina Puigdevall i el premi eWoman Girona 2021 Igualtat que va ser concedit a l’Associació Valentes i Acompanyades.

La jornada va comptar amb la participació de sis ponents de luxe: Anna Espelt, directora general d’Espelt Viticultors; Virginia Pueyo, directora centre Banca Privada Girona Nord de CaixaBank; Montse Riol, directora TIC a la Fageda; Mariona Serra, directora de GoodGut; Sònia Guirado, consultora a la Fundació Eurofirms i Laura Erra, directora general corporativa a Liquats Vegetals. Va ser una excel·lent oportunitat per conèixer de primera mà el talent que exerceixen des de les seves responsabilitats representants del món laboral amb accent femení que no han tingut gens fàcil per arribar on són. Al llarg de les diferents intervencions es van sentir termes com superació, lideratge, lluita i lideratge i es va posar de manifest la necessitat encara de superar determinats conceptes. El camí que queda per recórrer encara és gran i, per tant, les ponències que es van sentir van anar en aquesta línia. S’ha fet i s’ha progressat però, encara queda molt trajecte per consolidar el talent i lideratge femení.