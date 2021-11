Des de ben petita, Mariona Serra tenia un somni: «Curar el càncer». La seva àvia va morir de càncer, «molt jove», i ara la seva neta dirigeix una empresa, creada per ella mateixa amb dos socis més, que es dedica al desenvolupament de sistemes no invasius de suport al diagnòstic i tractament de malalties digestives basades en la microbiota intestinal després d’una carrera professional no exempta d’obstacles afegits pel fet de ser dona. «Us convido a creure en vosaltres; si se us qüestiona algun projecte que vulgueu començar, feu un pas endavant, perquè és a partir de petits passos que arriben els grans canvis», va explicar ahir a l’auditori Serra recordant com, en el moment de posar en marxa GoodGut amb ella de directora, estava embarassada: «Continuaran confiant en mi els meus companys perquè estigui al capdavant d’aquest projecte?».

«Avui us he de dir que soc mare de tres fills i hem aconseguit tirar endavant el projecte», va ressaltar Mariona Serra per tancar una intervenció on va explicar com, fent el seu últim any de doctorat als Estats Units va descobrir el «somni americà amb recursos infinits per a la recerca i un ecosistema perfecte per avançar en el que estava estudiant». Un cop acabat el doctorat, Serra va tenir la possibilitat de quedar-se a treballar als Estats Units, però «em vaig quedar embarassada i vam decidir per tornar a Catalunya perquè amb la meva parella teníem clar que volíem formar una família aquí». Un cop de retorn a casa, l’embaràs va anar malament al cinquè mes.

Retorn a la recerca, aquest cop a Catalunya, i en veure que no trobaven finançament públic es van decidir, els tres socis, a crear la seva pròpia empresa, GoodGut, amb ella al capdavant. «I just quan ho decidim, arriba la notícia que més esperava: tornava a estar embarassada». Dubtes i, sobretot, mirades i preguntes sobretot de com «m’ho faria» quan «anava a buscar inversors amb una panxa de set mesos». Un món, el dels inversors en «start-ups», on «només el 9% són dones» mentre que, amb «l’empresa ja en marxa», «em trobava que només el 21% dels càrrecs directius són dones». Una cursa d’obstacles que, però, no va acabar sent obstacle per a l’èxit de Goodgut (va ser comprada per Hipra aquest passat estiu) ni perquè Mariona Serra, ara mare de tres fills, en segueixi sent la directora.