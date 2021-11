Una decisió valenta va portar Montse Riol a sortir de la seva zona de confort. Després de 15 anys treballant a l’empresa Hipra, la informàtica va decidir abandonar el seu lloc de treball. «Vaig marxar sense feina, amb una separació pel mig, i amb un càncer acabat de detectar a la meva mare, que està avui per aquí asseguda», va explicar ahir Riol a l’Auditori de Girona, en el marc de les jornades eWoman. Aquesta decisió presa «amb l’estómac», va portar-la, després d’un llarg camí, fins a la seva feina actual. Riol és avui en dia directora TIC de La Fageda, una feina que, segons explica, «és més gratificant que moltes altres feines», ja que «penso que estic contribuint a la societat».

Per a Riol, dedicar les seves hores al projecte de La Fageda, que dona feina a 200 persones en risc d’exclusió i serveis a prop de 100 persones que no poden treballar, és un «propòsit» com a persona. Un propòsit que li ha ensenyat a veure la «igualtat» d’una forma molt diferent de com se sol presentar. «Al final no és donar a tothom el mateix, sinó donar a tothom el que necessita», va explicar Riol. La Fageda, doncs, li ha ensenyat a valorar «l’autenticitat». «Es tracta de ser vistos pel que som i no per com la societat ens veu», va afirmar.

Una lliçó de vida que, essent una dona en un món que tradicionalment ha estat ocupat per homes, ha integrat al peu de la lletra. «Mai m’ho he plantejat. Vaig començar a estudiar informàtica i tot eren nois, però per mi no era un problema», va explicar. Per això, va animar les dones a «lluitar per ser nosaltres mateixos i saber qui som, independentment del que l’entorn ens estigui marcant». Només sortint de la zona de confort, va explicar, es pot fer el primer pas per començar un camí. «La valentia, al final, ens fa lliures», va afirmar, «perquè si sabem que volem fer una cosa, al final mourem muntanyes per aconseguir que sigui possible».