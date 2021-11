Periodista de professió i activista per vocació. Carme Vinyoles (Sils, 1958) és cofundadora i secretària de l’Associació Valentes i Acompanyades. L’entitat va néixer l’any 2014 a Salt i s’ha convertit en l’associació referent a Catalunya en la prevenció, detecció, intervenció i acompanyament en els casos de matrimonis forçats. L’ens ha estat guardonat amb el Premi Igualtat eWoman 2021 en reconeixement de la seva tasca en la lluita pels drets de les dones.

Com neix l’Associació Valentes i Acompanyades?

Un projecte periodístic va desembocar en la meva vessant solidària i em vaig fer sòcia d’una associació de Salt que treballava per a l’acollida de persones migrades. Aquí vaig començar a entrar en contacte amb les famílies i degut a això el 2007 vaig conèixer la pràctica del matrimoni forçat

Què va passar l’any 2007?

Una noia, que aleshores tenia 16 anys, em va confiar i em va dir que el pare havia previst portar-la a Gàmbia a l’estiu, però ella no estava gens convençuda i temia que les vacances amaguessin alguna cosa pitjor. No volia fer el viatge. N’estava convençuda que si anava allà la casarien o, si més no, la deixarien allà. Va tenir la valentia d’explicar-ho, hi va haver una intervenció judicial i la jutgessa li va fer cas. Va ser la primera vegada que vaig tenir consciència clara de com d’important n’és la tradició i com de determinat està el paper de l’home i de la dona. Les persones grans manen sobre les joves i les costums son molt marcades.

Des del 2014 han atès més de 150 casos...

Crec que hi ha molts més casos dels que sabem. Cada any ha augmentat, no perquè no hi havia casos, sinó per manques de recursos. També en ser una qüestió familiar, passa més desapercebut.

Creu que falta consciència sobre aquesta problemàtica?

La gent sap que passa en molts llocs del món però no aquí. Això passa perquè succeeix en un àmbit molt privat i familiar, fa pensar amb les violències masclistes als anys 80-90’. Va passar de ser d’una qüestió que s’havia de resoldre internament a una qüestió política. A elles els costa molt expressar-ho públicament. Imagina’t presentar una denúncia en una situació així, que òbviament és un delicte, però estàs denunciant al teu pare i la teva mare.

Quina reflexió fa de l’experiència viscuda aquests anys?

La desigualtat és la base de les violències. Penso que aquestes dones m’han empoderat molt. La seva força, la seva valentia, la seva rebel·lia em fa veure tot el que queda per lluitar. Com lluiten és un factor d’empoderament per a totes les dones perquè prenguem consciència que mai no hi ha cap dret que estigui conquerit del tot, sempre hi ha retrocessos. Sent una cosa tan bàsica i tan important per la dignitat de les dones i la llibertat, el que és important és que estem unides i juntes per lluitar per això.