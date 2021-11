L’Audiència Nacional ha condemnat al Ministeri d’Hisenda a retornar a Telefónica un import que, en funció de la resolució, podria ascendir fins a 1.000 milions d’euros. La sala acusa el departament en qüestió d’haver cobrat a la companyia per sobre del que devia en relació als Impostos de Societats dels anys 2009 i 2010. La sentència, avançada per El País no estableix una xifra determinada de pagament, però fonts jurídiques assenyalen que aquest seria el màxim que podria rebre l’operador en aquest moment.

En aquest sentit, el Ministeri Hisenda ha d’analitzar el text per decidir si efectivament tira cap endavant un recurs davant el Tribunal Suprem, segons va traslladar el departament que encapçala María Jesús Montero. En cas que recorri, els interessos continuarien acumulant-se. Així, si l’alt tribunal acaba avalant la devolució a Telefónica, la partida augmentaria per sobre d’aquestes quantitats. No obstant això, la resolució no suposa en cap cas una injecció de liquiditat per a Telefónica, ja que la devolució es realitzarà en forma de crèdits fiscals per a les seves pròximes declaracions tributàries. No és la primera vegada que el sistema judicial es posiciona sobre el cas, existeix una sentència ja favorable que havia derivat en la devolució de 702 milions d’euros.