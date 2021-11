Bernardo Montoya va ser declarat ahir culpable per unanimitat de l’assassinat de Laura Luelmo ocorregut el 12 de desembre de 2018 a la localitat de El Castillo (Huelva), segons el veredicte del jurat, en què s’estimen com a circumstàncies agreujants les de gènere i de reincidència per incrementar les penes de presó a imposar pel magistrat que ha presidit el judici, Florentino Ruiz Yamuza, així com la indemnització a la família pels danys patits per la pèrdua de la noia. El jurat popular va declarar culpable per unanimitat Montoya de tots els delictes pels quals estava acusat (assassinat, agressió sexual i detenció il·legal). Després, tant la Fiscalia com les acusacions van mantenir les peticions de pena.