L'Associació Fòrum Carlemany va organitzar ahir a l'Hotel Camiral del PGA Catalunya Resort, a Caldes de Malavella, la Supertransversal, una jornada anual que enguany debatia com serà l’empresa del futur a través de l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per l’agenda 2030. Hi van participar 120 directius, representants de més de 70 empreses gironines sòcies del Fòrum Carlemany. L'objectiu de la jornada era extreure unes conclusions pràctiques pel futur de les empreses gironines i que d'aquesta manera puguin establir les bases per avançar cap a l'assoliment dels ODS.

La Supertransversal va comptar amb l’exposició de quatre ponents: Àngel Castiñeria d’ESADE, el xef Joan Roca, l’economista Oriol Amat, i l’investigador i consultor UNESCO, Martí Boada i amb una avaluació comparativa per part dels assistents. Els més de 120 empresaris van dividir-se en sis grups de treball per explicar i avaluar en quins punts es trobaven les seves empreses respecte al malbaratament alimentari, l’economia circular, les energies netes, la mobilitat sostenible, el treball decent i la cultura sostenible.

Entre les conclusions que es van extreure van destacar la importància d’escollir proveïdors locals i compromesos amb la sostenibilitat, la reducció d’emissions de gasos amb la incorporació de vehicles elèctrics o la compartició de cotxes entre treballadors i la instal·lació de plaques solars. Per altra banda un altre dels punts més comentats va ser la reducció del malbaratament alimentari i es va recomanar la utilització de l’aplicació en auge, TooGoodToGo, que alguns establiments gironins ja la fan servir.

Alternatives al plàstic

Per altra banda, es va posar sobre la taula la cerca d’alternatives pels embolcalls dels productes distribuïts per les empreses i com reduir l’ús de plàstic en aquests. Els empresaris van apuntar que els productes empaquetats en monodosis havien augmentat a causa de la covid-19 i van alertar que s’havien de tornar a reduir. De la mateixa manera, van enfocar el disseny dels nous productes amb una mirada més ecològica, pensant durant el procés de creació quins problemes o facilitats donarà el producte quan arribi a ser reciclat. En aquest punt també van lamentar que la falta de finançament o la incertesa en la legislació és, en gran part, un entrebanc a l’hora d’incrementar la sostenibilitat del producte.

Pel que fa a la figura del treballador i en les iniciatives a l’empresa per millorar-ne les relacions, alguns directius consideren que cal defugir d’un lideratge d’«avaluació» i aposten per acompanyar als treballadors i «ajudar-los a créixer». Posen com a exemple que algunes empreses han pres la iniciativa de propiciar un servei de salut mental. Entre altres propostes, també van parlar de la flexibilitat horària, l’adaptació del teletreball i la reducció dels horaris d’àpats de 2 hores a 30 minuts.