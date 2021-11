Els consumidors han canviat el seu comportament de pagament en els darrers anys, optant per l’àmbit digital per fer les compres a establiments físics. Targetes contactless, però també el mòbil i fins i tot el rellotge (sempre que sigui intel·ligent o smartwatch), han anat desplaçant l’efectiu en una tendència que s’ha accelerat amb ajuda de la covid-19.

A priori això s’explica perquè aquest tipus d’eines permeten incorporar la targeta de dèbit o crèdit de l’entitat financera del particular o la del propi establiment (supermercats, centres comercials i altres comerços ofereixen aquest tipus de plàstics) al dispositiu mòbil. I així és possible realitzar la transacció sense contacte amb el TPV de la botiga: només cal aproximar el mòbil o smartwatch al terminal i autenticar la compra amb l’empremta o amb el que sol·liciti l’app.

Durant mesos, en els moments més durs de la pandèmia i les restriccions de mobilitat, «va augmentar de manera exponencial el consum mòbil, deixant de banda els diners en efectiu per por de manejar-los i afavorint l’ús de mitjans de pagament alternatius», explica Roberto Monge, director d’operacions de Telecoming, companyia espanyola especialitzada a desenvolupar tecnologia de monetització de serveis digitals. En resposta, moltes empreses van haver de reforçar les seves eines i canals de pagament en línia per mitigar la caiguda de la demanda.

A més dels factors associats a la crisi sanitària, el canvi d’hàbits s’està veient empès per la important disminució dels punts d’accés a efectiu. Segons un informe del Banc d’Espanya, al tancament del 2020 el nombre d’oficines bancàries havia disminuït prop del 50% respecte el 2008, mentre que el total de caixers automàtics s’ha reduït un 20%.

Una evolució que ha portat Espanya a situar-se com el tercer país d’Europa amb més pagaments contactless, només per darrere del Regne Unit i França. En concret, l’anàlisi feta per Telecoming estima que aquest any s’efectuaran a Espanya un total de 2.594 milions de pagaments sense contacte a través de telèfons intel·ligents, targetes i wearables, per un valor de 41.862 milions d’euros.

Les projeccions elaborades per aquesta empresa, amb dades de Juniper Research, anticipen que aquest tipus de transaccions creixeran a un ritme anual del 10% entre els ciutadans espanyols, mentre que l’avenç al conjunt d’Europa serà una mica més intens, ja que es preveu un ritme anual mitjà del 17%. Amb l’horitzó posat en el 2026, a Espanya el volum d’operacions superaria els 4.228 milions de pagaments, un 62,9% més que el 2021, i l’import arribaria als 63.974 milions d’euros.

Pel que fa al nombre d’usuaris, aquest informe preveu un repunt des dels 14 milions de persones que actualment utilitzen diferents aplicacions de pagament mòbil per fer les compres, fins als 31 milions el 2026, cosa que suposaria més que duplicar aquesta base de clients.

El «gran augment en els volums de pagaments mòbils (Apple Pay, Google Pay i Samsung Pay)» durant els propers cinc anys serà el «principal impulsor» d’aquest creixement, assenyala Roberto Monge.

El format mòbil es dispararà

En base al total de transaccions, són les targetes les que lideren els pagaments sense contacte, amb un total de 2.136 milions de transaccions el 2021 a Espanya, davant dels 459 milions de transaccions realitzades a través del telèfon mòbil. Tot i això, el pronòstic de l’empresa augura que el format mòbil es dispararà fins als 1.161 milions de transaccions el 2026, amb un volum de 15.195 milions d’euros.

A més, indica que el 2023 el 100% de les targetes bancàries seran contactless i hi haurà en circulació 76 milions de targetes sense contacte a Espanya, i que la despesa mitjana per compra amb targeta contactless es mantindrà a l’entorn dels 17 euros.