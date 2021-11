Una vintena de treballadors de l’empresa tèxtil d’Anglès Antex (Anglès Tèxtil) van tallar ahir la carretera N-141 -entre Bescanó i Amer- a l’alçada d’Anglès per protestar en contra de la possible deslocalització de la factoria tèxtil que hi ha en aquest municipi. Els sindicats SOM Sindicalistes i CCOO van organitzar la mobilització ahir i el tall es va fer entre dos quarts de dues i dos quarts de tres del migdia. A causa del tall es van crear petites retencions a la carretera afectada.

Segons van explicar ahir els representants sindicals, fa uns mesos l’empresa va comprar una fàbrica a Polònia. Ara, ja ha començat a traslladar-hi tres de les màquines que tenien a Anglès per instal·lar-les a les noves instal·lacions. De moment, el representant sindical de CCOO a l’empresa, Fernando Belmont, afirma que els directius han garantit que «tot seguirà igual», però el comitè d’empresa desconeix què passarà amb els treballadors que estan en les tres màquines que aniran a Polònia.

D’aquesta manera, els treballadors van saltar a l’asfalt amb pancartes en què demanaven lluitar contra la deslocalització de la fàbrica. El principal motiu és que els sindicats temen que els directius projectin un tancament encobert de la fàbrica per traslladar tota la producció a Polònia.

Possibles acomiadaments

Belmont tem que això impliqui l’acomiadament de diversos treballadors que provenen d’ETT. De fet, Antex compta amb entre 150 i 180 treballadors d’ETT, tal com va detallar el portaveu de Som Sindicalistes a Catalunya, Manuel Cardoso. La plantilla de la factoria tèxtil selvatana, però, és bastant més gran, ja que arriba als 400 treballadors.

Per això volen que Antex segueixi produint al municipi on va néixer, a Anglès. «Volem defensar els llocs de treball en aquestes fàbriques», va afegir durant la concentració el portaveu de Som Sindicalistes. Per això temen que el trasllat de la maquinària podria implicar una «deslocalització» de la producció.

Per altra banda, els sindicats també reivindiquen que l’empresa opti per tancar durant les festes de Nadal, malgrat que hi havia un acord amb el comitè d’empresa en què la fàbrica no aturaria la producció durant les festes. Cardoso detalla que «mai» s’havia aturat durant les festes, però l’empresa ara justifica el tancament per l’augment del preu de la llum.

Els treballadors, però, demanen respostes per saber com afectarà això a la plantilla. Amb tot, el delegat de Som Sindicalistes exigeix a la direcció saber «com quedarà la situació de les persones que treballen a la fàbrica i no tenen més vacances».

Tall viari

La protesta, que va iniciar a les portes de la fàbrica, es va acabar traslladant a la carretera que va d’Anglès i a partir de les dues s’hi van sumar més treballadors. Durant una hora cap vehicle va poder creuar la rotonda que hi ha abans d’arribar a Anglès, just davant de la fàbrica d’Antex.

Això va provocar que alguns dels treballadors es molestessin perquè els manifestants no els deixaven tornar a casa després d’acabar el seu torn de feina. Els sindicalistes els van recomanar esperar-se a partir de dos quarts de tres de la tarda per sortir en cotxe, sinó volien unir-se a la protesta. Una vegada arribat a dos quarts de tres, els treballadors van tornar a la vorera i la circulació es va recuperar. Mentrestant, els Mossos d’Esquadra van desviar el trànsit de vehicles pesants per Sant Joan de Llor.