Les persones econòmicament vulnerables també estaran cobertes per l’assegurança d’impagament del lloguer dissenyat pel Govern d’Espanya. Així ho va avançar ahir en un acte al Cercle d’Economia de Barcelona la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, com a exemple de les mesures que s’aniran posant en marxa una vegada entri en vigor el nou pla estatal d’habitatge. La titular del ministeri no va especificar amb quins criteris es determinarà quina persona són vulnerables en termes econòmics.

L’única cosa que fonts del departament expliquen a El Periódico, del mateix grup editorial que aquest diari, és que es tracta d’una petita mutació de l’assegurança d’impagament del lloguer per a joves ja presentada, i que, conseqüentment, s’activarà al mateix temps i amb les mateixes condicions. Aquesta assegurança cobrirà l’impagament del lloguer de fins a un any i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual.