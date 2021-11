La militància de la CUP i l’aparell d’organitzacions que l’envolten torna a tenir a les seves mans el futur de la política catalana. Des que van saltar al Parlament el 2012, els anticapitalistes han condicionat la vida parlamentària des del córner independentista i d’esquerres compaginant el paper d’aliment i oposició al Govern. Dilluns, 462 persones (de les 509 que van participar en el debat intern) es van pronunciar sobre el projecte de pressupostos que el Govern intenta pactar amb la CUP i van optar per una esmena a la totalitat dels comptes. La direcció va admetre l’escassa participació, però la va atribuir a la «desafecció» de les bases amb el Govern actual. Avui es reuneix la coordinadora oberta parlamentària per decidir si aixeca el veto davant l’última oferta de l’executiu.

Com pren les decisions la CUP i amb quines majories han aconseguit condicionar el tauler català? Els anticapitalistes van decidir emprendre el camí cap a l’hemicicle en una assemblea nacional extraordinària celebrada a Molins de Rei amb 370 vots a favor, 42 en contra i 22 abstencions. Una vegada allotjada a la cambra catalana, van enviar l’expresident Artur Mas a la «paperera de la història» amb un incrèdul empat a 1.515 a Sabadell i una reunió de la direcció que va crear el veto i va forçar Junts pel Sí a proposar Carles Puigdemont.

Ell també es va sotmetre a les urnes anticapitalistes quan 447 militants d’aquest partit van decidir desfer-se del pacte amb Junts pel Sí i vetar els comptes del 2016, però, després, el consell polític va avalar amb 39 vots a favor, 22 en contra i 2 abstencions el llavors president, sotmès a una qüestió de confiança que va superar a canvi de la promesa del referèndum. El seu successor, Quim Torra, va rebre el plàcet de la direcció amb 40 vots a favor de facilitar la investidura, 24 en contra i una abstenció. L’actual cap del Govern, Pere Aragonès, també va haver de provar sort amb la CUP i fins a 1.401 militants es van pronunciar sobre ell, avalant el pacte un 59,31%. No obstant, en aquesta ocasió hi va haver canvi de plans. Els anticapitalistes es van presentar a les eleccions del 14-F amb la candidatura CUP-Un Nou Cicle Per Guanyar formada per 11 organitzacions.

El magma de sigles i l’impacte de la pandèmia van forçar un canvi en les dinàmiques sobiranes de la formació. Van decidir crear dos espais de decisió: les assemblees obertes parlamentàries (AOP) i la coordinadora oberta parlamentària (COP), que gestiona el dia a dia de l’activitat al Parlament.