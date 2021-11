La Inspecció de Salut i Atenció Juvenil (IGJ) als Països Baixos ha demanat als joves que «no s’infectin deliberadament amb el coronavirus» per mantenir el passi covid després de conèixer-se els plans del Govern neerlandès d’excloure els no vacunats d’aquest certificat. «És perillós infectar-se intencionadament amb la covid. En fer-ho, et poses en perill a tu i als altres», assegura la institució. La Inspecció de Salut i Atenció a la Joventut està, per tant, indignada per les iniciatives que ofereixen aquesta possibilitat. «El coronavirus és perillós. Pots emmalaltir greument», destaca la IGJ. Una pàgina web va començar dijous a oferir un paquet per 33,50 euros que inclou un tub amb un líquid per infectar-se amb el coronavirus i un test ràpid per verificar que realment hi ha contagi.

Aquest advertiment arriba després de l’aparició d’«organitzacions que volen propagar més el virus», assegura la inspecció, en al·lusió a grups en línia que ofereixen la possibilitat de contagiar-se per ser considerats «recuperats de covid» i obtenir així el passi covid, que només serà vàlid per a aquests i els vacunats si el Parlament aprova els plans que ha expressat el Govern.

«Em sembla espantós. És una bufetada per a qualsevol que s’hagi compromès a lluitar contra la pandèmia durant més d’un any i mig. I, per descomptat, també per als familiars de persones que van perdre la vida pel coronavirus», lamenta Marina Eckenhausen, inspectora general.

Segons avisa, el risc ja no només està en la possibilitat de desenvolupar covid ​​greu en no estar vacunat, sinó que «pots infectar altres persones, que al seu torn poden emmalaltir greument», per la qual cosa es posa en risc la seva vida, així que «qualsevol que s’infecti deliberadament posa en perill la salut pública».

La inspecció ja està investigant aquesta pàgina web per determinar si ofereix material real que posa en risc els usuaris, encara que, segons ha pogut comprovar Efe, la pàgina està ara desconnectada i no s’hi pot accedir.

El Govern planeja excloure d’aquí a 15 dies del passi covid les persones no vacunades, encara que donin negatiu en un test, cosa que impedirà l’accés a bars, restaurants, sales de concerts i fins i tot als comerços no essencials.