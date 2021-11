Seat segueix amb el seu procés d’adaptació a l’època postpandèmia i tracta de recuperar els hàbits. Després de l’última reunió periòdica entre els representants dels treballadors, la direcció mèdica i els responsables de la companyia, es va acorda ahir obrir de nou el menjador eliminant les mampares de protecció i deixant només una zona amb les mateixes per recomanar el seu ús al personal no vacunat tot seguint els paràmetres sanitaris fixats en l’empresa. La informació, avançada per Catalunya Radio després de rebre el testimoniatge d’un treballador, va generar un cert enrenou encara que desmesurat, atenent que es tracta d’una decisió voluntària i pensada per salvaguardar la salut del personal. Aquesta zona per als empleats no vacunats (un 4% de la superfície total) està oberta a tot el personal, encara que es recomana el seu ús a les persones que per un motiu o un altre no hagin rebut la vacuna contra el coronavirus.