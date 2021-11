Les associacions empresarials que agrupen a tot el sector del gas (els grups de xarxes de transport i de distribució i també les comercialitzadores) i els grans consumidors industrials de gas fan front comú per pressionar al Govern i aconseguir una rebaixa dels impostos que s’inclouen en la factura del gas. Gasistes i gegants industrials es mobilitzen en bloc enfront del Ministeri d’Hisenda i al Ministeri de Transició Ecològica per aconseguir un alleujament fiscal urgent a les portes d’un hivern que es preveu molt dur i en plena nova escalada de preus dels mercats internacionals del gas natural.

La cotització del gas ha tornat a escalar per sobre dels 100 euros per MWh després que la posada en marxa del gasoducte Nord Stream II, que portarà gas de Rússia a Alemanya, hagi patit una nova ensopegada. El regulador energètic germànic ha paralitzat el procés de certificació del gasoducte i torna a tensar els mercats internacionals pel temor a un problema de subministrament insuficient per a Alemanya i altres països europeus en ple hivern. «És injust que les rebaixes d’impostos que s’estan aplicant des de l’estiu al consumidor d’electricitat no beneficiïn també al consumidor de gas. Simplement és discriminatori», sostenen des de la patronal Sedigás, que agrupa les grans companyies de tota la cadena de valor del sector del gas (transport, distribució, comercialització i proveïdors especialitzats de productes i serveis al sector).

Tant Sedigás com GasIndustrial -l’associació que uneix als grans consumidors com Seat, Fertiberia, Roca, Pamesa o Ence- reclamen a l’uníson que les retallades d’impostos aplicats a la factura elèctrica es repliquin en el sector del gas. En aquest sentit, les empreses del sector gasista demanen una rebaixa de l’IVA que s’aplica al consum de gas del 21% actual fins al 10% i també una reducció de l’Impost Especial d’Hidrocarburs fins al mínim que permet la Unió Europea.

El Govern sí que ha adoptat mesures directes per la via dels impostos per a esmorteir l’impacte en el rebut de tots els clients de llum de l’encariment de l’electricitat en els mercats internacionals, conseqüència fonamentalment de l’alça de preus precisament del gas natural.