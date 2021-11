L’empresa no pot compensar de manera diferenciada les despeses derivades del teletreball a dos empleats que realitzin les mateixes funcions. Així ho dictamina l’Audiència Nacional en una recent sentència del passat cinc de novembre, que apunta que en l’exercici a distància impera el principi d’igualtat. L’Audiència Nacional ha dictaminat a favor dels sindicats en la demanda col·lectiva interposada arran de les diferents remuneracions existents per diferents programes de teletreball a l’empresa asseguradora Zurich. Aquesta ja tenia abans de la pandèmia un programa de teletreball que venia acompanyat d’una remuneració. Després de la declaració de l’estat d’alarma la direcció va ampliar la cobertura d’aquest acord. El problema que van denunciar els sindicats és que la companyia no va eliminar els programes precedents i va mantenir a la seva plantilla amb cobertures diferents pel teletreball, amb remuneracions diferents.