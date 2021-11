Lleuger moviment de fitxa del Govern per fer front a les conseqüències dels colls d’ampolla industrials. El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va confirmar ahir que treballa en una «disposició normativa» per compensar el sector per les pujades de preu dels materials que ha provocat la falta de subministraments. Segons expliquen a El Periódico -diari del mateix grup que el Diari de Girona-, fonts del departament, la finalitat és comptar amb un marc jurídic que eviti litigis i doni resposta legal a fenòmens com la pujada de preus.

Es tractarà, d’acord amb les mateixes fonts, de compensacions extraordinàries i només en determinats contractes públics d’obres «les ofertes de les quals es van presentar quan no era previsible aquesta pujada de preus». Falta encara per saber en quina mena de disposició normativa treballen o quin horitzó temporal hi ha establert per tenir-la llesta i aprovada, però tot apunta al fet que les pressions de les constructores han fet efecte.

De fet, va ser el president de la Confederació Nacional de la Construcció (CNC), Pedro Fernández Alén, que va explicar fa tres dies que hi havia moviments en aquest sentit. Segons la informació que maneja el líder patronal, el Govern estaria preparant una llei urgent que permetés tornar a la situació prèvia a la llei de desindexació de l’economia. Aquesta llei, impulsada i aprovada durant el mandat de Mariano Rajoy (PP), va desvincular els preus dels serveis públics de l’índex de preus de consum (IPC). La qüestió és que fonts del departament d’Hisenda van negar fins i tot que hi hagués una decisió presa sobre aquest tema, un posicionament que xoca frontalment amb la informació que arriba ara del ministeri de Transport, que refuta l’existència d’aquest treball per a mirar de compensar al sector de la construcció.