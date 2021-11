El 37,8% de les pimes catalanes al·lega tenir problemes d’abastiment per la crisi logística en aquest tercer trimestre del 2021, 5,9 punts més que en el segon trimestre. Aquest percentatge és més elevat en el cas de les microempreses –menys de 10 treballadors- i són el 42,9% del total les que tenen dificultats d’aprovisionament. «En moltes empreses els problemes per les restriccions d’obertura o aforament i la baixada de facturació han estat reemplaçats per l’increment de preu de les matèries primeres i l’energia, les dificultats d’abastiment o els problemes de solvència o liquiditat», afirma la presidenta de Fepime, Helena de Felipe, que també reclama ajudes i incentius a les fusions per sortir de la crisi generada per la pandèmia.

Per sector d’activitat es destaca la situació de l’hostaleria en la qual el 61,2% dels establiments continuen afectats per la crisi al tercer trimestre de 2021. És importat assenyalar que respecte al segon trimestre el percentatge d’establiments hostalers afectats s’ha reduït gairebé 30 punts. El sector dels serveis (34,1% d’establiments afectats) i el comerç (34,1%) continuen a l’hostaler com els més perjudicats a causa la crisi. Per contra, els sectors menys afectats continuen essent el de la construcció (18,4% d’establiments) i la indústria (26,4%).

Tanmateix, els comerciants també estan notant aquests problemes d’abastiment i reconeixen haver tingut problemes abans de la campanya de Black Friday, segons una enquesta publicada ahir per Pimec. D’aquests, un 40% apunten que han tingut dificultats en relació amb les matèries primeres, mentre que el 60% restant apunta a qüestions logístiques i de transport. No obstant això, un 80% dels socis de la patronal asseguren que les vendes d’enguany lligades a la campanya de Nadal seran iguals o millors que l’any passat.