CaixaBank organitza enguany la quarta edició de «L’Arbre dels Somnis», un programa solidari obert a tots els clients de l’entitat, empleats i a tots els integrants del programa de Voluntariat de CaixaBank. Al costat de 400 entitats socials de totes les províncies d’Espanya, es coordinarà la recepció de les cartes elaborades pels nens i nenes i es gestionarà el lliurament a cadascun dels participants. Les cartes es poden fer arribar tant a les oficines com en format virtual des d’avui i fins al 15 de desembre. Per primera vegada, «L’Arbre dels Somnis» comptarà amb la col·laboració d’El Corte Inglés, que donarà un regal addicional per cada dos regals que els participants adquireixin pel seu web oficial i els lliurarà, a través de Creu Roja, a nens refugiats a Espanya.