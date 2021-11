El sector de fabricants de maquinària per al sector de l’alimentació compta amb una llarga tradició a les comarques gironines, especialment a la Garrotxa, el Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany. De fet, Girona i Barcelona concentren bona part de les 280 empreses catalanes d’aquest àmbit. Plenament internacionalitzat, el sector explora noves oportunitats de negoci, sobretot a l’Àsia i l’Àfrica.

Així consta en un informe que acaba de publicar l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat (Acció) que també apunta que les empreses catalanes del sector compten amb una facturació agregada superior als 1.100 milions d’euros. La major part d’aquestes companyies són pimes consolidades (el 88% tenen més de 10 anys) i donen feina a més de 5.000 persones.

Les vendes a l’exterior són una de les bases del sector. No és d’estranyar que el 84% de les empreses són exportadores, una xifra que durant el període 2016-2020 ha representat el 28% del total de les vendes a l’exterior de l’Estat. En aquest mateix quinquenni, les exportacions catalanes van experimentar un creixement del 41% respecte l’anterior assolint la xifra dels 695 milions d’euros.

L’Àfrica i l’Àsia són els continents que més oportunitats de negoci ofereixen a les empreses catalanes de l’àmbit de la maquinària per al sector de l’alimentació. Suport en el processament d’aliments, en R+D per la indústria agroalimentària o maquinària i equipament per a l’agricultura, són algunes de les oportunitats internacionals de l’informe.

Les empreses que Acció ha considerat en aquest estudi desenvolupen maquinària adreçada a la manufactura i la indústria auxiliar d’un o diferents segments d’activitat del sector alimentari: el carni, les begudes i cafè, pa i pastisseria, hortofructícola i làctics. De fet, el 62% del total d’empreses realitzen activitats per a més d’un sector i el 13% ho fan únicament en el sector carni.

Tendències

Respecte a les tendències en el sector, l’informe cita que les empreses productores cada cop estandaritzen més les peces i els components amb l’objectiu de millorar la productivitat. També destaca un procés de concentració en el sector (via fusió o adquisició) per crear empreses amb major capacitat productiva i l’objectiu de ser competitives en el mercat global.

Així mateix, apunta aquest tipus de maquinària incorpora cada vegada més «electrònica i software per millorar l’automatització, la productivitat, la precisió i la fiabilitat de les màquines».