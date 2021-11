La reforma de les pensions dissenyada pel ministre José Luís Escrivá i pactada amb sindicats i (parcialment) patronals va rebre ahir el primer aprovat. Els partits amb representació al Congrés van votar en comissió les esmenes que van considerar oportunes afegir al text tancat prèviament en el diàleg social i que introdueixen, entre d’altres, una auditoria als comptes de la Seguretat Social i la millora en l’accés a les pensions de viduïtat per les parelles de fet. El Congrés haurà de donar el vistiplau definitiu en ple legislatiu, que encara no té data concreta, però que apunta a la primera setmana de desembre. Si les majories que aquest dilluns van validar el text amb les esmenes no es desdiuen, la reforma tirarà endavant.

Els pilars de la norma són la revaloració de les pensions cada any en funció de l’evolució de l’IPC; un nou sistema de penalitzacions i incentius per minimitzar que els treballadors es retirin abans de l’edat legal i maximitzar que exerceixin més anys; així com una pujada durant 10 anys de les cotitzacions socials dels treballadors per alimentar un fons de reserva amb el qual costejar part de les pensions del ‘baby boom’.

ERC va ser un dels actors clau en aquesta votació i la seva resposta serà decisiva perquè aquesta reforma superi o no al tràmit parlamentari. Fonts republicanes van explicar ahir que el seu partit està més proper a votar afirmativament a la norma i aplanar així el seu camí cap a l’aprovació. Els republicans van negociar amb el PSOE introduir l’obligació de realitzar una auditoria interna sobre les despeses de la Seguretat Social; una de les seves línies vermelles. La voluntat d’ERC és revisar totes les despeses de naturalesa contributiva i no contributiva des del 1980, doncs, segons al·leguen, el Govern ha generat dèficit en la caixa pública en destinar fons de la mateixa a costejar altres inversions estatals no lligades amb el sistema de pensions. «Serà la manera de demostrar les nostres denúncies de l’espoli de la Seguretat Social», va declarar el diputat republicà Jordi Salvador. Aquesta ha estat una de les esmenes incorporades aquest dilluns al text.

Altres qüestions que incorpora el nou text és la reforma del sistema per facilitar l’accés a la pensió de viduïtat a parelles de fet, de la mateixa manera que els matrimonis tradicionals. La mesura estendria a més a tots els supòsits en els quals la persona beneficiària no tingui reconeguda el dret a una altra pensió contributiva.

Els partits que formen el Govern -PSOE i Unides Podem- van votar a favor, així com ERC i PNB. EH Bildu, per part seva, es va abstenir, facilitant (en part) la seva tramitació; mentre que PP, Vox, Cs i la CUP es van manifestar en contra.

La reforma de les pensions, per la qual els partits que formen el Govern van habilitar un mecanisme exprés per sotmetre-la a votació en el Congrés, és una de les principals reformes que condicionaran l’arribada dels fons europeus. I el compromís és tenir-lo aprovat i en vigor abans del 31 de desembre. Si no és així, el Govern difícilment podrà complir el termini compromès amb Brussel·les perquè la reforma estigui en vigor l’1 de gener i poder accedir al segon tram de 12.000 milions de fons europeus.

La nova llei d’interins, a un pas de ser aprovada

Una majoria de partits al Congrés dels Diputats van formalitzar les esmenes perquè tot aquell interí amb cinc anys o més d’antiguitat ininterrompuda en la mateixa plaça pugui passar a fix sense opositar. La comissió celebrada ahir va donar per bo l’acord aconseguit entre el PSOE, Unides Podem, ERC i PNB per consensuar diverses de les seves esmenes i pactar aquesta fórmula de cinc anys, amb la qual pretenen consolidar part de la plantilla de l’Administració que es troba actualment en frau de llei.

Ja només falta el vistiplau definitiu al ple del Congrés perquè la norma faci el salt final al Senat i entri plenament en vigor. Si no s’alteren les actuals majories entre partits que s’han armat per tirar endavant la norma, aquesta prosperarà. La principal novetat introduïda pels partits al text pactat entre el Govern i els sindicats és aquesta finestra perquè, via concurs de mèrits, un treballador públic amb contracte eventual pugui passar a indefinit sense haver de passar per un procés d’oposició. La valoració de l’antiguitat acumulada serà de fins al 40%, la qual cosa afavoreix a les persones que ja estiguin prèviament en la institució com a eventuals sobre els nous. I també contempla la possibilitat que cada administració decideixi no fer eliminatòries les fases d’oposició entre si, cosa que permetria als examinats a treure la plaça si tenen un aprovat de mitjana, per més que hagin pogut suspendre alguna prova.