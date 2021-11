Un cúmul de reaccions en cadena continua dilatant els lliuraments d’automòbils. El que va començar com una cosa temporal, per la conjuntura pandèmica, continua estirant-se com un xiclet malgrat la reactivació de l’activitat. Concessionaris i fabricants testifiquen com els temps de lliurament de vehicles nous es retarden ja fins agost. Són casos excepcionals, models que incorporen funcionalitats extres i altes dosis de tecnologia. «Algun model en particular d’alguna marca pot anar-se’n al segon semestre de 2022», reconeix Gerardo Pérez, president de la patronal de concessionaris, Faconauto.

Persisteix el problema que ha dinamitat les compres en el sector de l’automoció: la falta de materials semiconductors. Encara que, de mitjana, els lliuraments de vehicles continuen emplaçant-se a un període d’espera que oscil·la entre quatre o sis mesos, assenyala Pérez. «Nosaltres no estem manejant dates posteriors al segon trimestre de 2022», comenta Carlos Miranda, director de sucursal de Stellantis & You Vigo.

La càrrega tecnològica és transversal al gruix de models de cotxes actuals. Succeeix, no obstant això, que alguns equipaments concrets fan que es retardi encara més el lliurament de l’automòbil. L’escassetat de semiconductors ha generat una reacció en cadena i la falta de microxips no ha fet sinó aguditzar-se en els últims mesos. La major part d’aquests semiconductors procedeixen de Taiwan i Corea del Sud, però les plantes dedicades a aquesta tasca no donen proveïment davant l’enorme creixement de la demanda després dels confinaments. I això que l’automoció concentra només el 12% de la demanda mundial de microxips. La conseqüència: la fabricació de cotxes a Espanya ha caigut un 32,2% respecte al mateix període de l’any anterior. Un col·lapse que, segons les últimes estimacions de les marques, podria allargar-se més enllà de mitjan 2023. Davant aquest augment de la tensió, les marques han tractat d’ajustar les demandes dels clients a l’oferta d’estoc de la qual disposen. I deixen, en la mesura que sigui possible, de costat les seves pretensions de vendre a fabricació. «Abans es personalitzava més el cotxe, ara menys», comenten fonts del sector la fórmula per a agilitar les operacions de compravenda.

No serà fins al segon semestre de 2022 (i gairebé en 2023) que es comenci a normalitzar la situació en el sector de l’automoció, estimen fonts del sector. Les opinions són, no obstant això, diverses davant la incertesa derivada d’una conjuntura inèdita. Encara que no s’espera una ‘normalitat’ fins a mitjan 2023.

Per tractar d’alleugerar una mica aquest coll d’ampolla, alguns fabricants han optat per posar sobre la taula als seus clients la possibilitat que els sigui lliurat el vehicle sense el component que falta, sempre amb la condició que serà instal·lat més endavant. De moment amb poques marques les que ho fan. Una solució provisional es planteja únicament en els casos en els quals l’omissió d’aquest dispositiu no compromet ni la seguretat ni el bon funcionament del vehicle. Aquesta fórmula per a agilitar el lliurament del vehicle nou es concep únicament per al que es podrien denominar extres del cotxe.