El Govern va donar ahir llum verda en el Consell de Ministres a l'avantprojecte de llei per reformular els plans de pensions d'ocupació i incentivar la seva cobertura. Una de les novetats que introdueix la mesura és la creació de fons de promoció pública, com a alternativa als privats i des dels quals s'oferiran productes d'estalvi a llarg termini amb un cost menor que l'actual; segons va explicar el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luís Escrivá. L'ús actual d'aquests fons per complementar les prestacions és residual, només cobreix a 1 de cada 10 treballadors i es concentra principalment en grans empreses i en l'Administració. La intenció d'Escrivá és generalitzar aquest producte d'estalvi dissenyat per sumar-se a les pensions públiques i que arribi a pimes i autònoms.

La reformulació del sistema d’incentius per generalitzar els plans de pensions d’ocupació forma part del segon bloc de reformes de les pensions del Govern de coalició. El primer està actualment a un sol pas parlamentari per entrar plenament en vigor. Amb la vista posada ja a l’any que ve, l’Executiu posa així en marxa la maquinària per passar ara a negociar els detalls finals de la reforma amb patronal i sindicats, per després vertebrar-la com a projecte de llei via tràmit parlamentari. I la intenció és tenir-la aprovada i en vigor abans d’acabar el primer semestre del 2022, tal com va explicar ahir Escrivá en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Aquests fons són actualment més freqüents en grans empreses i en l'Administració que en pimes. Per alimentar-los, companyia i treballadors pacten via acords d'empresa o mitjançant els convenis col·lectius destinar una aportació periòdica a ells. Cada treballador té el seu propi «moneder», en el qual va dipositant aquestes aportacions pactades i que es guarden en la «guardiola» comuna que són els plans d'ocupació. Aquests s'agrupen perquè un òrgan gestor dels mateixos pugui invertir amb ells, aconseguir així rendibilitat i engreixar de manera addicional aquesta «guardiola». Una vegada el treballador es jubila cobra l'import acumulat en el fons d'ocupació i complementa així la seva pensió. I si marxa a una altra empresa s'emporta amb si la seva part del fons. En aquest sentit, el Govern crearà una plataforma digital comuna en la qual cada partícip podrà consultar tota la informació i realitzar els tràmits per a la portabilitat.

El Govern pretén fer més accessibles aquesta fórmula per a pimes i autònoms promovent fons públics, als quals es puguin sumar aquelles persones que no estiguin en un privat. I, al seu torn, la reforma simplificarà els tràmits necessaris i la càrrega burocràtica per crear o acollir-se a un d'aquests plans col·lectius.

Una de les principals novetats de la reforma és la creació de fons d'impuls públic. Els crearà l'Estat i després traurà a concurs la seva gestió, per la qual pugnaran en subhasta diferents entitats privades. El Govern ja avança la seva intenció que les comissions de gestió que aquestes entitats cobraran als usuaris serà menor que en els fons privats, perquè consideren que en ser més grans i tenir més recursos, podran obtenir majors rendibilitats. La CEOE considera que això pot exercir de competència amb els plans de pensions privats. La governança i supervisió d'aquests fons d'impuls públic encara no està concretada, encara que Escrivá va avançar que de la mateixa participaran representants de les patronals i els sindicats.

L'Executiu vol augmentar l'estalvi mitjançant aquests mecanismes i incentivar els plans col·lectius, sobre els individuals. Aquest any 2021 ja va començar amb una severa retallada en els avantatges fiscals lligats als plans de pensions individuals i, sis mesos després, les aportacions dels estalviadors a aquests fons s'ha reduït en un 22%, fins al mes de juny. El nou projecte de Pressupostos incideix en aquesta línia i redueix a 1.500 euros el topall de deduccions per als plans individuals i eleva a 8.000 euros les deduccions per als col·lectius.