El Govern prorroga un any l’autorització per a inversions estrangeres que persegueixin fer-se amb el 10% o un percentatge de control en empreses considerades estratègiques. Aquesta mesura, que es va posar en marxa a l’inici de la pandèmia per evitar que inversors oportunistes controlessin companyies estratègiques espanyoles a preus d’enderrocament, vencia el pròxim 31 de desembre. La idea és mantenir les limitacions en els mateixos termes que els que es van establir. Les limitacions, que al juny es van prorrogar fins al pròxim 31 de desembre, també afecten inversors amb seu en països de la Unió Europea (UE). El ministeri d’Economia justifica aquesta decisió en l’objectiu de «protegir la seguretat, la salut i l’ordre públic, així com garantir la seguretat jurídica dels operadors econòmics».