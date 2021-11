L’allau de concursos de creditors prevista pels efectes del coronavirus en l’economia espanyola no serà tan elevada com es pensava. El nombre d’insolvències augmentarà el 2021 un 24% respecte al 2019, la qual cosa posa a Espanya líder a escala mundial, mentre que el 2022 s’incrementaran un altre 26%, segons les estimacions de la consultora Euler Hermes, recollides pel Consell General d’Economistes (CGE). Però el nombre de concursos continua sent baix, amb una taxa de 13 de cada 10.000 empreses, enfront de la mitjana europea que se situa al voltant de les 52.

«La moratòria concursal vigent fins al 31 de desembre 2021 ha servit per a contenir l’increment concursal previsible; encara que no sembla que una vegada finalitzada la moratòria es vagi a produir una acusada allau concursal tan elevada com es pensava», va explicar el president del Consell General d’Economistes, Valentín Pich.

Precisament, el Consell de Ministres va tornar a prorrogar ahir aquesta moratòria fins al 30 de juny de 2022 i la no admissió a tràmit de les sol·licituds de concurs necessari que presentin els creditors, «amb la finalitat que les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat i l’ocupació i disposin d’un marge addicional».