Catalunya torna a ser pionera en la lluita pel canvi climàtic. Amb motiu de la Setmana Europea de Prevenció de Residus, el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Isaac Peraire, va comunicar ahir un nou acord que permetrà als clients de supermercats i cadenes alimentàries, portar el seu propi envàs reutilitzable de casa per així reduir el consum de plàstic i fomentar la reutilització en els comerços. Aquest acord que pretén trencar amb la ja habitual manera de consumir dels clients i mercats, l’ha liderat la Fundació de Prevenció de Residus i Consum (Rezero) i ha estat possible gràcies al consens de la Generalitat i el sector de la distribució. «A Catalunya no ens quedem enrere, avancem amb actuacions per al foment de l’envàs reutilitzable en l’àmbit comercial, i es reforçarà la llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recursos de Catalunya», va explicar Peraire.

L’acord permetrà, per primera vegada, que els establiments no s’oposin a les demandes de milers de clients que des de fa anys demanaven que se’ls deixés comprar els productes sense necessitat d’emportar-se a casa els embolcalls d’un només ús.

Alguns dels comerços que ja han mostrat el seu suport a la proposta pertanyen a gremis i associacions de comerciants d’alimentació. Aquests establiments s’han compromès a oferir la compra dels seus productes amb nous sistemes com ara consumir a granel, envasos reutilitzables, bosses de roba, caixes o tàpers, per així eliminar l’ús de materials nocius amb el medi ambient.

Entre els primers signants de l’acord figuren les cadenes Ametller Origen, La Sirena, Veritas, Condis, Sorli i Grup Llobet, així com el Gremi de Carnissers i Xarcuters de Barcelona i Província, el Gremi de Peixaters de Catalunya i el Gremi de Carn de Barcelona, que s’han compromès a facilitar als seus clients la possibilitat d’omplir en els seus propis envasos els productes que es despatxin a granel, com la carn, el peix, els llegums, els ous o els sucs.

A més, aquest nou protocol pretén que, l’any 2026, el 60% dels envasos que s’ofereixen en els establiments agroalimentaris siguin reutilitzables. Ja que, segons les dades aportades per l’Agència de Residus de Catalunya, tan sols en 2019, cada ciutadà va produir una mitjana de 527 quilos de residus, dels quals el 55% d’aquests van anar a parar a contenidors de residus, que a causa dels processos de tractament i eliminació dels desaprofitaments, suposen el 6% de les emissions totals de gasos d’efecte d’hivernacle en el planeta.

«L’acord avança cap a un nou marc normatiu a nivell estatal», va destacar Peraire, ja que el Ministeri de Consum estaria treballant en un Reial decret que permeti l’ús d’envasos reutilitzables aportats pels consumidors. ARC ha atorgat una ajuda econòmica de gairebé 20.000 euros que s’ha destinat al Pacte per la reutilització en el comerç català. «L’acord és un exemple de la importància de treballar de manera conjunta i decidida perquè tots els sectors disposin d’eines per a erradicar la problemàtica dels residus», comenta Rosa García, directora general de Rezero.