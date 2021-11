Els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2022 aprovats pel Govern preveuen invertir finalment 111,5 milions d’euros a les comarques de Girona. Xifra que augmenta respecte al primer anunci que es va fer, que la situava en 97 milions. El pressupost per l’any que ve incrementa d’aquesta manera un 1,2% la inversió directa i representa un 6,6% de tota la inversió territorialitzada del govern. En la seva totalitat, 97,3 milions seran per a projectes d’inversió directa, mentre que 14,2 seran per transferències de capital. El 61% dels diners es destinaran a transport i salut i en destaquen els 11,9 milions que aniran a parar als centres de l’Institut d’Assistència Sanitària o els 7,1 milions per a la millora de la C-66 al seu pas per Banyoles.

En un acte celebrat precisament a Banyoles amb respresentants dels agents econòmics i socials, el conseller Jaume Giró va anunciar ahir que els pressupostos d’aquest 2022 van acompanyats d’un compromís d’inversió per al 2023 que a la demarcació de Girona se situa sobre els 66,5 milions. El conseller d’Economia va assegurar que l’any vinent es mantindran les dotacions plurianuals compromeses que en comarques com el Pla de l’Estany superen la inversió prevista pel proper 2022 (l’any que ve es preveu invertir 10,83 milions d’euros i el 2023, 14,45). Durant la seva intervenció, el conseller va destacar que «aquests pressupostos són l’instrument que ens ha de permetre superar els efectes terribles de la pandèmia». «Són uns pressupostos per reactivar Girona i per reactivar Catalunya», va afirmar.

El 61% de la inversió es concentra en el transport i la salut, i arriba al 85% si hi afegim els imports dedicats al cicle de l’aigua, l’educació i a actuacions ambientals. Segons el conseller, aquesta distribució «posa de manifest que el Govern és molt sensible a les demandes dels ciutadans i, en el cas de Girona, tenim molt clar que el transport i les infraestructures són dues prioritats que no podem deixar de banda». Així, el Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2022 preveu destinar 35,9 milions a la conservació, millora i condicionament de carreteres; 26,3 milions a actuacions en diversos centres sanitaris del territori; 9,4 milions a obres relacionades amb el cicle de l’aigua; 8,9 milions a reformes en quatre escoles i a la construcció de quatre de noves; i 6,8 milions a fomentar el turisme.

El conseller va voler fer un incís especial amb l’hospital Josep Trueta. Tot i recordar que el pressupost no concreta cap actuació específica per al nou Trueta perquè «fa relativament poc que s’ha decidit el seu emplaçament i ara la feina és sobretot planificar el projecte», sí que es destinen inversions a l’actual hospital. Entre d’altres, va apuntar partides que pugen a 6,2 milions per a les obres d’ampliació del bloc quirúrgic i l’hospital de dia oncològic del centre sanitari o per a diagnòstic per la imatge i medicina nuclear del centre sanitari.

Les principals inversions

Per comarques, l’Alt Empordà rebrà una inversió de 17,7 milions d’euros que es repartiran entre d’altres a la construcció de la Comissaria de la Jonquera (2,9 milions), i en impulsar el centre de mercaderies El Far d’Empordà-Vilamalla (2,5 milions). La dotació per al Baix Empordà serà de 8,1 milions, dels quals destaquen els 2,3 milions per rehabilitar el pont de la carretera C-252, al tram Ultramort-Verges.

A la Garrotxa, la inversió se situa en 8 milions d’euros, dels quals 1,5 milions es destinaran a l’ordenació d’espais exteriors del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. El Gironès rebrà 32 milions d’euros, a part de la inversió a l’IAS i el Trueta, 4,9 milions s’invertiran en ampliacions a les escoles Gegant del Rec, de Salt, i Madrenc, de Vilablareix. Al Pla de l’Estany el pressupost serà de 10,8 milions d’euros, amb actuacions de millora de la C-66 (7,1 milions), mentre que al Ripollès de l’import total d’11,1 milions, 5,7 aniran destinats a la Vall de Núria. Per altra banda, la Selva rebrà 23,7 milions. Se’n destinaran 6,9 a l’ampliació de l’hospital de Blanes i el nou CAP d’Hostalric.

Finalment, a la Cerdanya destaquen sobretot les inversions a l’estació de la Molina.