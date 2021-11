El president del Govern Pedro Sánchez va anunciar ahir la imminent posada en marxa del programa ‘kit digital’ amb càrrec als fons europeus dins del pla de recuperació. Sánchez, que va destacar el rol dels fons ‘Next Generation’ i que Espanya va presentar ja més de 200 convocatòries lligades als mateixos i que s’han autoritzat el 66% dels 24.000 milions previstos per enguany, el va anunciar durant la inauguració del vuitè congrés anual de multinacionals per Marca Espanya. El pla estarà dotat amb uns 3.000 milions, segons van especificar posteriorment fonts de l’Executiu.

Amb aquest programa s’impulsarà la transformació digital d’un milió de pimes i autònoms mitjançant un bo de digitalització que els permeti finançar un conjunt de serveis i solucions ja disponibles en el mercat, segons el cap de l’Executiu espanyol, que va insistir a reforçar les aliances amb el sector privat per desplegar els fons europeus. Va posar com a exemple la posada en marxa de vacunes.

Pròximament es llançarà una primera convocatòria, dotada amb uns 500 milions, en el marc d’aquest programa per empreses d’entre 10 i 49 treballadors que continuarà amb convocatòries per a pimes d’altres grandàries. Posteriorment es posaran en marxa altres destinades a companyies d’altres grandàries. Es tracta de la major inversió de la història per facilitar la transformació digital de les nostres pimes i autònoms, que detallarà avui la vicepresidenta primera i ministra d’Economia, Nadia Calviño. Sánchez va destacar que el futur per al creixement estarà marcat per la transició ecològica i la digital.