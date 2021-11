Els comerciants del centre de Girona aposten per fer un Black Friday "més responsable, més sostenible i menys agressiu". En comptes de grans rebaixes només aquest divendres, els negocis ofereixen descomptes per cada venda que es faci i que el client podrà aprofitar en futures compres. La portaveu de l'Associació Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramírez de Cartagena, argumenta que d'aquesta manera "es fidelitza el client" perquè aposti pel comerç de proximitat. "No volem que es compri de manera compulsiva. És clar que pretenem vendre, però creiem que ha de ser de forma responsable", assenyala. La campanya s'allargarà fins el proper 29 de novembre i cada establiment fixa el descompte que aplica per cada venda que fa.

Una trentena de comerços del centre de Girona no fan grans rebaixes aquest divendres, tot i ser Black Friday. I és que des de l'Associació Girona Centre Eix Comercial han apostat aquest any per una campanya "menys agressiva i més responsable". En aquest sentit, els establiments ofereixen tiquets amb descomptes per a futures compres que es podran fer fins al 31 de desembre. D'aquesta manera pretenen que els clients tornin més endavant i no dediquin aquest divendres a comprar de "manera compulsiva".

La portaveu de l'entitat, Mercè Ramírez de Cartagena, explica que la majoria de comerços ho han vist "amb bons ulls" i creu que servirà també per fidelitzar el client i potenciar el comerç de proximitat. "El concepte és que les compres siguin responsables i assenyades i no concentrar-ho tot en un sol dia", explica.

Ramírez de Cartagena dona per fet que, amb aquests descomptes, els clients optaran per tornar a fer un segon regal més endavant, sense haver de fer una gran despesa en un sol dia. "Creiem que beneficiarà a la campanya de Nadal", ressalta.

Els associats ho veuen amb bons ulls i estan convençuts que servirà per "tenir un bon desembre". L'Elena Illa és la propietària de la botiga Scarlatta, a tocar del carrer Santa Clara de Girona, un dels més concorreguts de la ciutat. Ella ja va engegar una iniciativa similar fa un any i "va funcionar molt bé".

"No volem que es compri un producte perquè és avui o mai, sinó que sigui perquè ho necessita. No ha d'estar condicionat perquè sigui Black Friday, però sí que volem tenir el detall del descompte per mimar el client", assenyala Illa.

Bona resposta dels clients

La realitat és que la majoria de clients que no estaven assabentats de la iniciativa hi han respost favorablement. És el cas de la Débora Aguilar. Ha vingut expressament a comprar una joia en una botiga del centre de Girona i ha sortit amb un descompte per una propera compra en el mateix establiment.

"Em sembla molt bona oportunitat per poder comprar amb més seny. Ara que tinc aquest xec de regal em pensaré millor què puc necessitar i evidentment l'aprofitaré", explica Aguilar.

Una "bona campanya"

Ramírez de Cartagena explica que aquesta iniciativa afavorirà a tenir una "bona campanya de Nadal". En total hi participen una trentena d'establiments del centre de Girona de sectors diferents, des de moda, passant per òptiques, joieries i complements fins a botigues d'alimentació.

Els xecs regal es poden bescanviar a qualsevol botiga associada a l’agrupació. L’entitat també distribuirà els arbres de Nadal decorats amb llumetes, que els establiments col·locaran a la porta del comerç, i d’altres regals com ara la carta dels Reis.