El futur de l’economia i la societat empresarial en la postpandèmia va ser el tema central al voltant del que va girar la 26a Jornada d’Economistes organitzada ahir pel Col·legi d’Economistes de Catalunya a Girona al Palau de Congressos. La jornada va reflexionar sobre els efectes de l’aturada general a causa de la pandèmia i què implicarà a mitjà termini, tant per a la societat en general com per a les empreses.

Des del Grup Cañigueral, Carles Sureda Serrat, directiu corporatiu del grup d’empreses del sector alimentari, va mostrar la seva realitat pel que fa a com van afrontar la situació epidemiològica al sector de la carn, destacant que tot i que va sortir «no tant afectat» com d’altres -pel fet que no van haver d’aturar la producció-, sí que van patir altres efectes negatius. Entre aquests, la necessitat de reaccionar de la manera més ràpida i efectiva en efectes tant econòmics com humans. «No teníem cap model de crisi per aquesta situació i ens va suposar un repte gegantí», recorda el directiu.

Pel que fa als canvis aplicats en les diverses plantes i en la direcció del grup, Sureda va apuntar que aquests canvis ens mostren que «hem estressat» els models de treball que teníem fins ara, «portant-los a un punt que ens ha obligat a haver-los de revisar i replantejar-los».

El director corporatiu del Grup Cañigueral va comentar que «la covid-19 ens ha fet veure que hem de continuar prioritzant la seguretat de les persones, balancejar i segmentar els negocis, tenir més en compte els aspectes mediambientals i obrir l’empresa a la tecnologia i a canvis en els sistemes de treball». Aquest repte s’uneix a altres que hauran d’enfrontar la totalitat dels sectors econòmics com la falta de subministraments de matèria primera, els problemes logístics en nivell de capacitats o preu i els subministraments energètics.

«Esgotament i molta incertesa»

Canviant completament de sector, la presidenta de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Hallé i Boix, va exterioritzar el camí de dificultats que ha hagut de travessar el sector de l’hostaleria i la restauració, resumint-ho en «esgotament» i «molta incertesa». «Som un sector molt coneixedor del que vindrà, tenim previsions i tot i que estem acostumats a adaptar-nos a petits canvis no estàvem preparats pel que ens venia a sobre», va assegurar Hallé. La presidenta del grup va recordar que la pandèmia va arribar poques setmanes abans de Setmana Santa, a les portes de l’obertura dels establiments hotelers i amb la tresoreria a zero. Pel que fa a la demanda a llarg termini, la presidenta va apuntar que se senten «preocupats per com afectarà la sisena onada a països com Alemanya, Anglaterra, nord d’Europa i els Estats Units, mercats emissors de turistes que visiten les comarques gironines».

La jornada també va comptar amb les ponències de la doctora en Sociologia, professora de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i directora del Departament d’Empresa de la Universitat de Girona, Cristina Sánchez Miret, i de l’especialista en processos de transformació empresarial, desenvolupament de negoci i cultura digital i president de la Fundació.cat, Genís Roca Verard. Sánchez va demanar «no estar tan pendents de com millorar el futur i començar a treballar pel dia a dia, entre altres coses perquè el 2030 el tenim a la cantonada i el més calent està a l’aigüera sobretot en desigualtat», mentre que Roca va assegurar que «la covid-19 és el missatge que ens envia la història per veure si entrem d’una vegada al segle XXI perquè ja li estàvem donant massa pròrrogues al segle XX en molt sentits».

L’alcaldessa de Girona Marta Madrenas, la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Girona Anna Garriga Ripoll, i el president de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Lluís Bigas de Llobet, van ser els encarregats d’inaugurar la jornada, moderada per l’economista i vocal del Comitè Executiu de la Seu de Girona del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Laura Casanovas Sanmartín.

Per últim, el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy va fer la cloenda, destacant que «davant les incerteses actuals, des del Col·legi d’Economistes de Catalunya intentarem aportar dades, reflexions i consells perquè el país evolucioni i es recuperi».