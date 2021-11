La Generalitat ha criticat la "desorientació" amb els fons Next Generation i ha reclamat a l'Estat tenir-hi més protagonisme. Sobretot, per codissenyar línies de subvencions on Catalunya té "més massa crítica" (com automoció, salut o audiovisual). La secretària general de Fons Europeus del Govern, Mariona Sanz, ha recordat que l'objectiu al qual aspira la Generalitat és que el 19% dels fons que aniran a parar a Espanya es quedin a Catalunya –és a dir, l'equivalent al seu PIB- i ha recordat que estan preparats "per gestionar i absorbir fons". Les incerteses i reptes al voltant dels Next Generation han centrat la primera taula de la XXVI Trobada d'Economia de S'Agaró (Baix Empordà), que s'inauguren aquest divendres.