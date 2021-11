Una trentena de comerços del centre de Girona no van fer grans rebaixes ahir, tot i ser el Black Friday. I és que des de l’Associació Girona Centre Eix Comercial han apostat aquest any per una campanya «menys agressiva i més responsable». En aquest sentit, els establiments van oferir tiquets amb descomptes per a futures compres que es podran fer fins al 31 de desembre. D’aquesta manera pretenen que els clients tornin més endavant i no dediquessin aquest divendres a comprar de «manera compulsiva».

La portaveu de l’entitat, Mercè Ramírez de Cartagena, explica que la majoria de comerços ho han vist «amb bons ulls» i creu que servirà també per fidelitzar el client i potenciar el comerç de proximitat. «El concepte és que les compres siguin responsables i assenyades i no concentrar-ho tot en un sol dia», explica. Ramírez de Cartagena dona per fet que, amb aquests descomptes, els clients optaran per tornar a fer un segon regal més endavant, sense haver de fer una gran despesa en un sol dia. «Creiem que beneficiarà la campanya de Nadal», ressalta.

Els associats ho veuen amb bons ulls i estan convençuts que servirà per «tenir un bon desembre». L’Elena Illa és la propietària de la botiga Scarlatta, a tocar del carrer Santa Clara de Girona, un dels més concorreguts de la ciutat. Ella ja va engegar una iniciativa similar fa un any i «va funcionar molt bé». «No volem que es compri un producte perquè és avui o mai, sinó que sigui perquè es necessita. No ha d’estar condicionat perquè sigui el Black Friday, però sí que volem tenir el detall del descompte per mimar el client», assenyala Illa.

La realitat és que la majoria de clients que no estaven assabentats de la iniciativa hi han respost favorablement. «Em sembla molt bona oportunitat per poder comprar amb més seny. Ara que tinc aquest xec de regal em pensaré millor què puc necessitar i evidentment l’aprofitaré», explica Débora Aguilar, una clienta.

L’afectació al comerç local

Per altra banda, a l’Alt Empordà, concretament a Figueres, els petits comerciants lamenten que es veuen obligats a fer ofertes en els seus productes per no quedar-se enrere de les grans empreses del sector, tot i estar en desacord en fer rebaixes abans de les festes. Carme Isern, propietària de la botiga Alegrí Decoració, defensa que els preus de la majoria de comerços de proximitat són «tan ajustats com sigui possible. Si puc posar vuit, no posaré deu» al llarg de l’any, i per això veu amb preocupació la popularitat del Black Friday.

En la mateixa línia pensa Quim Carreras, de l’empresa familiar Carreras Foto Vídeo. Defensa que en el sector de la tecnologia els preus són sempre ajustats, i que si poden fer rebaixes és perquè els mateixos proveïdors, com la japonesa Sony, els fan descomptes a ells. Josep Fajol, de Fajol Roba d’Home, explica el motiu pel qual no troba sentit a les rebaixes abans de festes: «Les rebaixes van bé després de festes, quan no et queden talles i tens col·leccions a mitges, però ara que la botiga està sencera és un disbarat fer rebaixes». De fet, afirma que proposar aquestes ofertes abans de Nadal «no segueix la lògica comercial».

En l’àmbit de la regulació, no es limita les dates en les quals es pot vendre a preus rebaixats, i per això el temps del Black Friday s’ha anat allargant en el temps en els últims anys. De ser un dia, el quart divendres de novembre, a un cap de setmana. Després a ser una setmana sencera i actualment ja hi ha grans superfícies que «celebren» el divendres negre durant tot un mes. Per aquest motiu, una de les propostes que es fa per reduir l’impacte que té aquesta diada als petits comerços és la de limitar les ofertes a només un dia. Tot i que algunes botigues veuen aquesta idea amb bons ulls, d’altres opinen que no soluciona el problema, perquè obre la porta a la competència «brutal» amb «ofertes encobertes».