L’empresa productora de pomes Giropoma Costa Brava, amb seu a Ullà, ha reconegut la figura de Josep Maria Pareta, qui fa més de mig segle va ser clau en la implantació de la fructicultura a les comarques gironines. Concretament, la companyia ha decidit batejar la nova sala d’actes polivalent de la seva seu amb el nom de qui també va ser un dels seus fundadors el 1962 en reconeixement a la seva important tasca. Pareta, nascut a Tor fa 83 anys, també va ser president, director-gerent i secreari de Giropoma, de la mateixa forma que va cofundar Poma de Girona, formada, entre altres, per Giropoma.

Pareta també es va involucrar en la creació del Comitè Econòmic de Productors de Fruita Dolça de Catalunya i en l’elaboradora de concentrats i de sucs Cofrugi Fruits, així com va coimpulsar el Centre Experimental Mas Badia (actualment IRTA). És l’única persona amb vida dels fundadors de Giropoma, i segueix donant un cop de mà a l’empresa en tot el que pot.

A més d’inaugurar-se la nova sala també es va descobrir d’una placa commemorativa, en un acte sorpresa organitzat per la Junta Rectora de Giropoma. En aquest sentit, Pareta va assegurar que «no m’ho esperava, només m’havien dit que inauguràvem una sala».

Pate va explicar que està «molt content d’haver pogut aglutinar molts fructicultors que no eren socis inicialment i que van fer que aquesta empresa avui sigui gran», així com va afegir que «estic satisfet dels viatges que vam poder fer amb els socis arreu del món per tal de conèixer la fructicultura a llocs com Nova Zelanda, Sud-àfrica, Itàlia, Argentina o Brasil». Per a Pareta, «és un orgull per mi poder parlar de la cooperativa i felicito als que avui porten l’empresa, perquè funciona molt bé».

«Innovador i generós»

Per part seva, Venanci Grau, president de Giropoma, va agrair la tasca i el temps dedicat per Pareta a l’empresa. «En Josep Maria ha estat un bon empresari, creatiu, proactiu, innovador, optimista i generós», va explicar, tot afegint que «sempre ha estat un gran defensor del model cooperatiu i un inquiet per la poma; abans d’iniciar Giropoma, va marxar a França per aprendre el món de la fructicultura i després el va implantar a aquí reunintdiferents productors de la zona per crear la cooperativa».

La cooperativa Costa Brava Fructicultors -avui, Giropoma- va ser la primera cooperativa fructícola de Girona. El secretari de Poma de Girona va destacar que el bateig d’aquesta nova sala «és un reconeixement molt merescut per a una persona clau pel creixement de Giropoma i pels inicis de la implantació de la fructicultura a la província».

El 1962, Josep Maria Pareta, amb 24 anys i amb la carrera de Pèrit Agrícola acabada, va fundar la Cooperativa Costa Brava juntament amb el seu cunyat, Jordi Rubau, Juli Parella, Josep Maria Camps, Josep Romaguera i altres pagesos. «Van ser els pioners de Girona en crear una cooperativa d’aquest tipus», va recordar Joan Maria Pareta, el seu fill i secretari de Giropoma. La cooperativa es va començar a construir l’any 1964 i va entrar en funcionament el 1965, essent la major part del socis de la mateixa de pobles situats al Baix Ter.