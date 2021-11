Moderar les pujades de salaris per evitar un enquistament de la inflació. El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, i el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, van insistir a evitar pujades salarials lligades a un increment del nivell general de preus que tots dos defensen com a «transitori». En dues intervencions en la inauguració de la 26a Trobada d’Economia a S’Agaró, van alertar del risc d’entrar en una espiral preus-salaris.

Guindos, que va admetre que l’economia ha entrat en una etapa de recuperació però amb un nivell d’incertesa «elevadíssim», va atribuir la desacceleració del creixement als colls d’ampolla i els costos energètics. El vicepresident del BCE va admetre l’acceleració de la inflació i altres elements, com l’alça dels costos de transport i nòlits, que s’estan prolongant més del previst, igual que el cost de l’energia.

El risc és que tot això duri més del que s’estima, que se superi l’objectiu de preus del 2% i que això comenci a afectar els efectes de segona ronda. Aleshores, seria més duradora, va alertar. És per això que és important, va emfatitzar, que no hi hagi efectes de segona ronda (traslladar les pujades de costos a productes i rendes) i va demanar «no cometre errors», en referència implícita a les pujades salarials.

Fa uns dies ja va reclamar que les pujades salarials es lliguessin a la inflació subjacent, que exclou productes energètics i aliments no elaborats, que són els més volàtils, una mesura acollida amb satisfacció per algunes patronals. Aquesta variable es va situar a l’octubre a l’1,4%, davant el 5,4% de la taxa general. Guindos va insistir que la inflació és un fenomen transitori i que el BCE mantindrà el suport al creixement.

En una altra sessió, Hernández de Cos, que va participar en un debat amb el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, va demanar evitar entrar en una espiral preus-salaris que enquisti l’alça del nivell general dels preus. «Que la pujada de la inflació es converteixi només en temporal depèn molt de l’actitud dels agents socials», va afirmar.

El vicepresident del BCE va apuntar que l’estabilitat financera a Europa ha millorat. «No s’ha produït l’onada d’insolvències que havíem previst», va dir. Goirigolzarri va aportar dades en la mateixa línia. En tot cas, Guindos va afirmar que a mitjà termini els riscos augmenten per l’evolució de l’habitatge, l’endeutament públic i privat o les valoracions dels actius financers.

El president de Pimec, Antoni Cañete, va aprofitar la seva intervenció per reclamar facilitats per a les petites i mitjanes empreses a l’hora d’accedir als fons Next Generation. Cañete va recordar que les pimes no tenen «prou estructures professionals» perquè els arribi la informació. «És essencial que hi hagi col·laboració público-privada, perquè sinó tenim un problema; per això, reclamem que es publiqui un calendari de les diferents convocatòries, per poder veure’n els requisits», va dir en referència als fons europeus.

El president de Pimec també va reclamar que els Next Generation no es tradueixin «en ajudes que fiscalment s’hagin de retornar», perquè moltes pimes «s’han endeutat i tenen els balanços molt tocats». «Han de venir en forma de subvencions», va destacar, reclamant que les petites i mitjanes empreses tinguin més participació amb els Next Generation.

El director general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, va donar resposta a part de la reivindicació feta per Cañete. Durant la seva intervenció, va recordar que un 29% dels fons europeus es destinen a transformació digital i que, precisament, allò que cal també és «posar-ho fàcil» a les pimes perquè «la llei de subvencions és molt exigent».

Eliminar burocràcia

Per això, Lacambra va avançar que el que s’està fent és avançar en una plataforma que permeti eliminar burocràcia i requeriments. «Per demanar una subvenció, necessites 22 requeriments; allò que estem fent és bolcar tota la informació perquè, d’aquests 22, disset o divuit es puguin comprovar de manera robotitzada, i la resta siguin declaracions responsables», va dir. «D’allò que es tracta és que nosaltres suportem la càrrega burocràtica», va afegir el director general de Red.es.

Martínez Lacambra també va admetre que amb la gestió dels Next Generation s’ha generat «desconcert». «S’ha creat la narrativa que qualsevol, amb un Powerpoint, demanava un projecte i sortia amb una transferència; però la llei de subvencions no és així», va matisar. El director general va destacar que el fons europeus són una «oportunitat única», però també va demanar que «els franctiradors se n’abstinguin, perquè això és massa seriós».