El Govern va presentar ahir la nova proposta d’ERTO a patronal i sindicats. Després del cop de porta compartit per empresaris i treballadors a l’anterior proposta del Mecanisme RED, l’Executiu ha simplificat el nou model per atraure així els agents socials a un acord. La nova proposta, segons expliquen fonts del diàleg social, habilita expedients d’entre un o dos anys de durada màxima, amb reduccions de jornada de fins al 70%, bonificacions de les cotitzacions socials per a les companyies i veto als acomiadaments mentre duri l’expedient; entre altres. A més, l’Estat oferirà bonificacions del 50% a les quotes de la Seguretat Social per a incentivar que, com ha passat ara durant la pandèmia, les companyies recorrin a l’expedient i no a l’acomiadament directament. De l’últim document cau la polèmica obligació a les empreses de, en cas de voler acomiadar a un treballador i que aquest es recol·loqués en una altra empresa, pagar part de la indemnització a Fogasa.

Tant patronal com sindicats avisen que les negociacions no avancen a la velocitat suficient per a poder tancar la reforma laboral en els temps que pretén el Govern. Les centrals destaquen que després de la reunió d’ahir estan més prop de l’entesa que abans d’aquesta, però no prou. «Tenim la sensació que la negociació no avança amb la deguda celeritat», afirmaven des d’UGT. «Caldrà continuar negociant amb l’objectiu de buscar un acord, que ara com ara no s’albira», coincideixen des de CCOO.