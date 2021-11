A partir d'aquest dilluns entrarà en funcionament un nou AVE entre Figueres Vilafant i Barcelona. La freqüència permetrà reforçar la franja de mig matí (el tren sortirà de Figueres-Vilafant a les 11.31). I en sentit contrari, Renfe incorporarà un nou tren a la franja de tarda. Sortirà de Barcelona-Sants a les 16.36 i cobrirà així el buit de dues hores sense cap freqüència que hi havia fins ara. Els usuaris fa temps que reclamen que es recuperin tots els combois que hi havia abans de la pandèmia. De fet, aquesta ha estat una crítica recurrent per part dels clients cap a Renfe que ara ha incorporat aquest nou tren per cada sentit per començar a donar resposta.

Ara mateix, entre Figueres i Barcelona hi circulen cada dia vuit trens d'alta velocitat per sentit. Són gairebé la meitat dels que hi havia abans de l'esclat de la covid-19. Renfe va admetre que aquesta oferta queda justa en determinats moments del dia, i que estudiava ampliar-la mentre no es recuperessin el 100% de les freqüències.En paral·lel, des de l'empresa pública han explicat que, de manera "gradual", la companyia incrementarà les places dels serveis Avant en aquesta relació. Amb la nova oferta, concreta Renfe, "els viatgers disposaran de gairebé 25.000 places setmanals", cosa que suposarà un 45% d'increment en relació a les actuals.Isaías Táboas també ha assenyalat que, en els propers mesos, s'aniran incorporant noves freqüències d'AVE al corredor Figueres-Barcelona. La intenció de la companyia, com va anunciar la setmana passada, és que el 100% dels serveis prepandèmia es recuperin al juny del 2022.