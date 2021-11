La moderació salarial i fins i tot la proposta d’un pacte de renda per limitar les pujades salarials i dels beneficis plantejats divendres pel vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos; i el governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos, per evitar que s’enquisti l’augment de la inflació distancia els empresaris i els sindicats.

Aquesta discrepància es va poder constatar ahir després d’una taula rodona en el marc de la segona i última jornada de la 26a Trobada d’Economia a S’Agaró sobre el mercat laboral en què van participar el vicepresident de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa ; el secretari general d’UGT Catalunya, Camil Ros; i la secretària d’Acció Sindical de CCOO Catalunya, Cristina Torres.

Fernández de Mesa va recordar que els salaris ja han recuperat el nivell prepandèmia mentre que els beneficis empresarials encara estan un 10% per sota. «Això significa que els increments de costos energètics i de primeres matèries no han anat als preus», va explicar. És per això que va reclamar «ser prudents» i no centrar-se en una inflació del 5% que tant el Banc d’Espanya com el BCE consideren transitòria.

Camil Ros, per part seva, es va mostrar convençut que malgrat les diferències «hi haurà acord sobre la reforma laboral i que hi estarà la CEOE», així com va rebutjar els missatges de moderació laboral. «No es pot reclamar només als treballadors, que també es veuen afectats per la pujada de la llum», va insistir.

La representant de CCOO tampoc no va defensar la moderació salarial i, malgrat afirmar que l’alça dels preus és conjuntural, perquè «els treballadors no han recuperat el poder adquisitiu perdut», va advocar per «recuperar l’equilibri a la negociació col·lectiva».

A la taula rodona, Fernández de Mesa va destacar que no s’ha de recarregar de costos les empreses i va recordar que les cotitzacions socials que paguen les companyies se situen al voltant del 30% per sobre de la mitjana europea. Segons el seu parer, «el cost econòmic d’aquesta crisi l’han assumit essencialment les empreses». Va explicar que el 2020 «la pèrdua d’ingressos de les companyies han estat de 300.000 milions».

Alhora va rebutjar la vinculació entre temporalitat i precarietat laboral, encara que es va mostrar disposat a treballar a reduir la primera. Per part seva, Ros va defensar que, en el marc de la negociació per a la reforma laboral «cal parlar de les polítiques d’ocupació». Torres, de CCOO, va recordar el nivell de treballadors pobres i la precarietat laboral, que «llastra la competitivitat i la productivitat».

Al torn de preguntes, el president de Pimec, Antoni Cañete, va tornar a reivindicar la representativitat de les pimes.